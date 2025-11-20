Tribunal Electoral supervisará la Convención Extraordinaria del Partido Panameñista

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 23 de noviembre, el Partido Panameñista realizará su Convención Nacional Extraordinaria, que contará con la supervisión y el apoyo operativo por parte del Tribunal Electoral (TE), que se da a través de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) y el Cuerpo de Delegados Electorales (CDE).

Este encuentro político se desarrollará en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, donde 1,374 convencionales habilitados acudirán a las urnas para escoger a los nuevos integrantes de la Junta Directiva Nacional y los Directores Nacionales, quienes asumirán funciones para el periodo 2025–2027.

En donde el proceso electoral contará con 11 mesas de votación, las cuales serán instaladas a partir de las 7:00 a.m., debido a que la acreditación y votación dará inicio desde las 8:00 a.m., y tras el escrutinio de actas que se realiza por parte de la Junta Nacional de Escrutinio, se entregarán los resultados oficiales del evento.

La realización de estas elecciones busca que el Partido Panameñista se organice políticamente para fortalecer la presencia en las elecciones con el fin de formar una nueva dirigencia que permitirá trazar acciones para recuperar los espacios y presentar propuestas a la ciudadanía. Este proceso es necesario para ajustar la estructura del partido a los retos políticos y consolidar su papel en la democracia panameña.

