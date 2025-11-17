Bancada Seguimos: 'No apoyaremos disposiciones que reduzcan las garantías de libre participación'

La bancada Seguimos ya adelantó que presentará observaciones técnicas y jurídicas para impedir que se aprueben normas que vulneren derechos fundamentales.

Ciudad de Panamá/La bancada Seguimos anunció que no respaldará ninguna medida que limite las garantías de libre participación ciudadana en procesos electorales, tras conocerse una controvertida propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que consideraría como "renuncia tácita" el hecho de que una persona inscrita en partidos políticos firme en apoyo a un aspirante por libre postulación.

En un comunicado emitido este lunes 17 de noviembre, los diputados Ernesto Cedeño, Graciela Hernández, Betserai Richards y José Pérez Barboni expresaron su profunda preocupación por lo que califican como una restricción injustificada al derecho democrático de participación política.

“Las firmas de respaldo no pueden interpretarse como desvinculación automática de un partido político, ni deben convertirse en un mecanismo para limitar el apoyo a candidaturas independientes”, señala el comunicado de la Bancada Seguimos, subrayando que esta medida podría coartar la libertad individual de los ciudadanos afiliados a partidos.

. Para la bancada Seguimos, esto representa un retroceso en la construcción de una democracia más inclusiva y plural.

Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia panameña. Evaluaremos con rigor cualquier iniciativa que llegue a la Asamblea Nacional. No apoyaremos disposiciones que reduzcan las garantías de libre participación”. — Bancada Seguimos

El debate sobre la libre postulación ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente tras el creciente interés ciudadano en figuras políticas independientes.

