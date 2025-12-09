PRD: 'No defiende culpables, pero tampoco abandona inocentes', tras pesquisas a exdiputado Brands

Brands fue detenido durante la Operación Bávaro , desplegada en 10 puntos del país por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que contempla la aprehensión de 11 personas y el aseguramiento de bienes y fondos.

Panamá/En medio de las investigaciones que alcanzan a varios dirigentes del PRD —incluida la reciente aprehensión del exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, señalado por blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado—, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) cuestionó este martes la exposición mediática de los procesos judiciales y pidió imparcialidad.

Toda persona, sin excepción, tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a enfrentar los señalamientos en un marco de estricto respeto a la ley y a las garantías constitucionales. Ninguna investigación debe convertirse en un juicio mediático ni en una condena anticipada”, sostiene el comunicado del colectivo.

El PRD advirtió además que “la justicia no siempre actúa con el mismo rigor ni con la misma celeridad… mientras que otros, especialmente cuando involucran a figuras políticas, enfrentan medidas más severas y una exposición pública que erosiona la objetividad del proceso”.

A esto se suma la crítica a operativos altamente visibles. “No existe justificación para la aplicación de medidas excesivas o allanamientos que expongan públicamente a una persona y generen un espectáculo mediático”.

Pese a ello, el partido, que dirige el diputado Benicio Robinson (presidente) y Balbina Herrera (secretaria general), indicó que “el PRD no defiende culpables, pero tampoco abandona inocentes… exigimos que se investigue con seriedad, que se actúe con imparcialidad y que se respete la dignidad de cada persona”.

Brands fue detenido durante la Operación Bávaro, desplegada en 10 puntos del país por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que contempla la aprehensión de 11 personas y el aseguramiento de bienes y fondos.

En paralelo, el Ministerio Público también sigue una investigación al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano, (Ifarhu), Bernardo Meneses, quien permanece detenido por supuesto enriquecimiento injustificado.