Caja del Seguro Social aplica pruebas de conocimientos a aspirantes de enfermería; en marzo llamarán a los que aprueben

Panamá/Enfermeras y enfermeros que aspiran a ocupar plazas en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) acudieron este lunes 15 de diciembre al inicio del proceso de aplicación de pruebas de conocimientos generales, como parte de las vacantes disponibles en la institución.

Durante la jornada, alrededor de 700 aspirantes de distintas provincias participaron en la evaluación. Así lo informó la jefa nacional de Enfermería de la CSS, Doris Blandón, quien explicó que, aunque se realizan convocatorias regionales, algunos postulantes se trasladaron a otras sedes para presentar la prueba.

El día de hoy tenemos aproximadamente setecientos aspirantes, entre enfermeras y enfermeros, provenientes de diferentes provincias. A pesar de que la convocatoria se está realizando también en Chiriquí, Bocas del Toro y Rafael Estévez, algunos han venido a hacer la prueba acá”, indicó Blandón.

La funcionaria detalló que el proceso se lleva a cabo de manera simultánea en varias regiones del país, incluyendo Chiriquí, Bocas del Toro y Coclé, específicamente en Aguadulce, en el Hospital Rafael Estévez.

En cuanto al contenido del examen, Blandón explicó que se trata de una prueba básica de conocimientos generales, con énfasis en metrología, disciplina fundamental en la práctica de enfermería.

Es una prueba de conocimientos generales, principalmente de metrología, que incluye el cálculo de venoclisis, dosis de medicamentos, goteo de soluciones, así como el conocimiento del medicamento, su efecto y los cuidados de enfermería ante las indicaciones médicas”, explicó.

Añadió que la evaluación también contempla situaciones clínicas prácticas, como la atención inicial a un paciente recién operado, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta del personal de enfermería ante escenarios comunes.

Se plantean situaciones como el manejo de un paciente que viene de una cirugía, para conocer cuál sería el primer cuidado de enfermería. Son aspectos básicos, muy básicos”, precisó.

Las autoridades informaron que quienes aprueben el examen serán llamados en marzo de 2026, una vez se realice la apertura del presupuesto, requisito necesario para la asignación de las plazas.

Con información de Yami Rivas.