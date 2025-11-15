Michael Amir Murillo fue liberado por la selección de Panamá por molestias musculares

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá deberá afrontar el partido más importante de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 sin uno de sus jugadores más experimentados.

El lateral derecho Michael Amir Murillo fue liberado de la concentración nacional debido a molestias musculares y viajó de regreso a Francia para reintegrarse al Olympique de Marseille (OM), según informó el periodista Ricardo Icaza de TVMAX Deportes. Aunque la noticia ya circula en medios deportivos, como Somos La Sele y TVMAX, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) no ha publicado un comunicado oficial al cierre de esta nota.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador | Conoce el itinerario de la sele para hoy sábado 15 de noviembre

Otras noticias: Eliminatoria Concacaf | Luis Fernando Tena prometió hacer un gran partido ante Surinam

Murillo ya había sido baja en la victoria de Panamá 2-3 ante Guatemala el pasado jueves 13 de noviembre, encuentro en el que no pudo participar tras mantenerse varios días bajo observación médica. La decisión de liberarlo se tomó con el fin de evitar que su molestia se convierta en una lesión mayor, además de permitir que el defensor continúe su proceso de recuperación bajo la supervisión médica del OM, club con el que ha visto minutos importantes en la presente temporada.

La ausencia del lateral derecho llega en un momento crítico para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, que este martes 18 de noviembre se jugará la vida en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante El Salvador. No solo está en juego un triunfo más, sino la posibilidad real de clasificar de manera directa al Mundial o, en su defecto, asegurar un puesto entre los dos mejores segundos lugares que obtendrán un cupo al repechaje continental.

Un reemplazo natural: César Blackman

Ante la baja de Murillo, todas las miradas apuntan a César Blackman, futbolista del Slovan Bratislava de Eslovaquia, quien se perfila como el titular natural en la posición de lateral derecho. Blackman ha tenido continuidad en Europa y posee características similares a las de Murillo: velocidad para recorrer la banda, capacidad de cierre defensivo y buena lectura táctica para incorporarse al ataque.

Blackman ya ha sido utilizado en esa posición por Christiansen en múltiples ocasiones y llega con buen ritmo competitivo, por lo que su presencia en el once inicial es prácticamente un hecho salvo decisión táctica de última hora.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador | Llegó el 'Bolillo' Gómez junto a la selecta para encarar a los canaleros

El contexto eliminatorio: Panamá obligado a ganar

El panorama en el Grupo A es claro y a la vez exigente. Así marcha la tabla:

Surinam – 9 pts | +5 DG Panamá – 9 pts | +2 DG Guatemala – 5 pts (eliminado) El Salvador – 3 pts (eliminado)

Solo el primero del grupo obtiene el boleto directo al Mundial 2026. Para que Panamá llegue a esa posición, necesita vencer a El Salvador y, al mismo tiempo, superar o revertir la diferencia de goles que mantiene Surinam, o esperar que los surinameses no ganen en su último partido.

Si la clasificación directa no se logra, Panamá aún podría asegurar su camino al clasificatorio mundialista a través del repechaje continental, reservado para los dos mejores segundos lugares de los tres grupos eliminatorios. Ganar el martes es indispensable, ya que competirá con selecciones como Jamaica, Honduras y Haití, quienes también buscan ese cupo.

Un desafío mayor sin uno de sus líderes

Aunque la baja de Murillo supone una pérdida importante por su experiencia en duelos de alto calibre, la Selección de Panamá confía en que el grupo podrá responder ante la exigencia del momento. Con Blackman como opción primaria en el lateral derecho, y con un plantel motivado tras la victoria en territorio chapín, la Sele encara un cierre eliminatorio que promete ser electrizante dentro del terreno de juego.