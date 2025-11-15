Panamá vs El Salvador | Conoce el itinerario de la sele para hoy sábado 15 de noviembre

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá continúa su preparación en un momento decisivo de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, y este sábado 15 de noviembre sostendrá una jornada crucial a tres días del choque definitivo ante El Salvador.

El equipo de Thomas Christiansen sabe que su futuro mundialista se definirá este martes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde buscará asegurar, como mínimo, mantenerse en la pelea por un cupo internacional.

Itinerario de Panamá para este sábado 15 de noviembre

El seleccionado nacional tendrá una agenda intensa enfocada en la parte táctica y en la interacción con los medios:

3:30 p.m.: Conferencia de prensa en el CAR de Pandeportes , donde un jugador atenderá a los medios y ofrecerá declaraciones sobre el ambiente del equipo.

Conferencia de prensa en el , donde un jugador atenderá a los medios y ofrecerá declaraciones sobre el ambiente del equipo. 4:00 p.m.: Entrenamiento oficial con el plantel completo , nuevamente en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes .

Entrenamiento oficial con el , nuevamente en el . La práctica será abierta a los periodistas durante los primeros 15 minutos, para luego continuar a puerta cerrada con énfasis en ajustes tácticos y jugadas de balón parado.

Esta será una de las últimas sesiones antes del enfrentamiento decisivo del martes, y permitirá evaluar el rendimiento físico y mental de los convocados.

Panamá vs. El Salvador: el partido que lo define todo

Panamá recibirá a El Salvador este martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m., en el cierre del Grupo A. El equipo escarlata necesita ganar y esperar otros resultados para aspirar a la clasificación directa, pero también tiene opciones reales de avanzar a un repechaje continental, lo que abre un abanico importante de posibilidades.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A

Surinam – 9 puntos | +5 DG Panamá – 9 puntos | +2 DG Guatemala – 5 puntos (eliminado) El Salvador – 3 puntos (eliminado)

Solo el primer lugar de cada grupo asegura clasificación directa al Mundial 2026, pero la Concacaf ha establecido que los dos mejores segundos lugares de los tres grupos obtendrán un cupo para disputar un repechaje continental, con posibilidad real de clasificar a la Copa del Mundo.

Esto significa que Panamá, incluso si no termina primero, puede quedar entre los dos mejores segundos y asegurarse una segunda oportunidad.

¿De qué depende Panamá para clasificar directo al Mundial 2026?

Panamá clasificará directamente si:

Derrota a El Salvador

y

Surinam empata o pierde ,

, o

Panamá gana por goleada y supera la diferencia de +5 que actualmente ostenta Surinam.

El panorama está claro: Panamá necesita un resultado contundente y esperar un desliz del líder.

Opciones de Panamá para avanzar al repechaje continental

Si Panamá finaliza segundo, aún tendría grandes posibilidades de quedar entre los dos mejores segundos si:

Suma 12 puntos , lo que lo pondría en competencia directa con el segundo lugar del Grupo B y del Grupo C .

, lo que lo pondría en competencia directa con el segundo lugar del y del . Mejora su diferencia de goles, un factor clave, especialmente si empata en puntos con selecciones como Jamaica, Honduras o Haití.

En este momento, observando los otros grupos:

Grupo B

Curazao – 11 pts Jamaica – 10 pts Trinidad y Tobago – 6 pts Bermudas – 0 pts

Grupo C

Honduras – 8 pts Haití – 8 pts Costa Rica – 6 pts Nicaragua – 4 pts

Los segundos lugares actuales, Jamaica y Haití/Honduras, compiten directamente con Panamá por esos cupos al repechaje. Ganar ante El Salvador es obligatorio para mantenerse en esa lucha.

Con este escenario, Panamá encara una jornada clave hoy sábado, donde cada minuto de trabajo puede marcar la diferencia. El martes, el Rommel Fernández será testigo de una batalla que podría acercar al equipo canalero al sueño mundialista, ya sea por la vía directa o a través del repechaje continental. El camino está complicado, pero la Selección Nacional aún depende de sí misma para seguir soñando.

