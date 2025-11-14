Panamá vs El Salvador | Llegó el 'Bolillo' Gómez junto a la selecta para encarar a los canaleros

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La delegación de El Salvador aterrizó en Ciudad de Panamá la tarde del viernes, alrededor de las 6:45 p.m., en medio de un ambiente descrito como "tenso, silencioso y golpeado".

La llegada se produjo apenas un día después de sufrir una histórica derrota 4-0 ante Surinam en Paramaribo, un resultado que sepultó todas las aspiraciones mundialistas de la "Selecta".

Otras noticias: Eliminatoria Concacaf | Luis Fernando Tena prometió hacer un gran partido ante Surinam

El revés sufrido en el Franklin Essed Stadion significó la eliminación oficial de El Salvador en el camino hacia el Mundial 2026, situación que también dejó en evidencia la falta de competitividad del combinado nacional y la "urgencia de replantear el proyecto deportivo", esto en base a la prensa cuscatleca.

Otras noticias: Selección de Panamá | Conoce cómo será el repechaje para clasificar al Mundial 2026

La Goleada en Paramaribo

El encuentro en Surinam demostró una superioridad del equipo local, el cual superó a la Selecta en ritmo, intensidad e ideas a lo largo de los 90 minutos. Los goles llegaron gracias a un penal anotado por Tjaronn Chery al minuto 44, seguido de una "ráfaga de poder" en el segundo tiempo. Richonell Margaret marcó un doblete y Dhoraso Moreo Klas cerró el marcador con el 4-0 definitivo. La exhibición dejó a El Salvador "expuesto en todas las líneas".

Ahora, los dirigidos por Hernán Darío Gómez buscarán cerrar "con dignidad" esta fase eliminatoria. Tras el arribo, la planificación incluye una sesión regenerativa este mismo viernes y el último entrenamiento del equipo programado para el sábado. El encuentro final se disputará este martes 18 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante la Selección de Panamá.

El Duelo Final por la Clasificación Directa de Panamá

Para la selección local, el choque contra El Salvador tiene implicaciones monumentales, ya que se encuentra en una apretada batalla por el cupo directo con Surinam en el Grupo A. Ambos equipos suman nueve puntos, pero Surinam ostenta el liderato por mejor diferencia de gol (+5 frente al +2 de Panamá).

La clasificación directa para el Mundial 2026 se obtendría si Panamá consigue una victoria sobre los salvadoreños y, a la vez, Surinam sufre una derrota o un empate ante Guatemala. Alternativamente, un empate panameño solo serviría si Surinam pierde.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá reacción de Alberto 'Negrito' Quintero: pide mantener la fe intacta

El Fantasma del Repechaje

Si la Selección de Panamá no logra asegurar el primer lugar del grupo, su destino probable sería el repechaje intercontinental, que se disputará en la doble jornada de marzo (entre el 23 y el 31 de ese mes).

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, serán los dos mejores segundos de entre los tres grupos quienes obtendrán su pase a esta eliminatoria final. Seis equipos de distintas confederaciones (Concacaf x2, AFC, CAF, Conmebol, OFC) competirán por las dos últimas plazas al Mundial.

El formato favorecerá a los dos mejores del Ranking Mundial de Selecciones, quienes pasarán directamente a las finales, mientras que los cuatro peores deberán disputar las semifinales. En caso de igualdad de puntos en la fase de grupos, los criterios de desempate son, en orden: la diferencia de gol, la cantidad de más tantos convertidos, y finalmente el Fair Play (cantidad de tarjetas amarillas acumuladas).

Otras noticias: Eliminatoria Concacaf | Selección de Panamá regresó al trabajo con la mira puesta en El Salvador