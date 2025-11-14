Eliminatoria Concacaf | Selección de Panamá regresó al trabajo con la mira puesta en El Salvador

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ha puesto en marcha su preparación final para el encuentro que definirá su destino en las Eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Tras conseguir un histórico triunfo de 3 a 2 como visitante frente a Guatemala, el equipo nacional volvió al trabajo este viernes 14 de noviembre, concentrado en el "último y definitivo partido" del camino.

La escuadra panameña, bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen, aterrizó en la capital panameña a tempranas horas de la mañana, alrededor de las 5:00 a.m., proveniente de Ciudad de Guatemala. El objetivo inmediato tras conquistar el Estadio El Trébol fue descansar y comenzar el primero de cuatro días de preparación intensiva antes del crucial duelo.

Otras noticias: Selección de Panamá| ¿Qué necesita hacer para clasificar directo al Mundial 2026?

Otras noticias: Selección de Panamá | Conoce cómo será el repechaje para clasificar al Mundial 2026

Recuperación y Primer Entrenamiento a Puerta Cerrada

La sesión de entrenamiento del viernes se desarrolló en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES, ubicado en Juan Díaz. Como es habitual tras un partido, el cuerpo técnico dividió al equipo en dos grupos para manejar las cargas físicas.

Los jugadores que fueron titulares o vieron más minutos contra Guatemala se quedaron en el hotel de concentración, dedicados a realizar ejercicios de recuperación con los fisioterapeutas y médicos del equipo. Por otro lado, un total de 13 jugadores que tuvieron poca o ninguna participación en el encuentro anterior entrenaron en el campo.

Esta primera práctica fue a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, y tuvo una duración de una hora. Entre los jugadores que entrenaron estuvieron Luis Mejía, César Samudio, Alberto Quintero, Ismael Díaz, Jiovany Ramos, y José Luis Rodríguez, entre otros.

Otras noticias: Selección de Panamá | ¿Qué canaleros tuvieron puntos altos y bajos en el triunfo sobre Guatemala?

La Ruta hacia el Martes 18 de Noviembre

El itinerario de la selección indica que el grupo completo volverá a entrenar en el CAR de PANDEPORTES mañana, sábado, a partir de las 4 p.m.. Antes de la práctica, habrá una conferencia de prensa a las 3:30 p.m. con un jugador, y se permitirá el acceso a los medios durante los primeros 15 minutos del entrenamiento.

El partido definitivo se jugará este martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a las 8 p.m., donde Panamá recibirá a El Salvador.

Los Escenarios de Clasificación Directa

El encuentro contra El Salvador es crucial, ya que Panamá se encuentra empatado a nueve puntos con Surinam en la cima del Grupo A. La diferencia de goles es, hasta ahora, el factor que mantiene a Surinam en el liderato (+5) sobre Panamá (+2).

Para asegurar uno de los tres cupos directos al Mundial 2026, Panamá tiene dos escenarios principales de clasificación directa:

1. Victoria Panameña: La Selección de Panamá debe ganar a El Salvador y esperar que Surinam pierda o empate contra Guatemala.

2. Empate con Caída de Surinam: Panamá puede empatar con los salvadoreños, siempre y cuando Surinam pierda contra el onceno guatemalteco.

Si las selecciones terminan empatadas en puntos, el primer criterio de desempate a considerar será la diferencia de gol. La afición panameña seguirá la transmisión del vital partido a través de diversas plataformas como TVMAX, TVN, y TVN Radio.

Con información de FPF.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá reacción de Alberto 'Negrito' Quintero: pide mantener la fe intacta