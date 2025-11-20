Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 | Conoce el formato de competencia

El formato de la competencia no da margen para errores. Los 16 equipos han sido distribuidos en cuatro grupos de cuatro.

Panamá/El mundo del futsal femenino se prepara para un evento histórico. La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025 ya tiene a sus 16 clasificados y la estructura oficial del torneo.

El certamen, que marca la primera edición bajo el amparo de la FIFA, se llevará a cabo en Filipinas, nación que fungirá como anfitriona. Todos los partidos se disputarán en una única y espectacular sede: el PhilSports Arena, ubicado en la Ciudad de Pasig, dentro del área metropolitana de Manila.

Otras noticias: El camino de Panamá hacia el Mundial 2026: un viaje de sufrimiento, carácter y gloria

Las Dieciséis Guerreras Globales

Un total de 16 selecciones han asegurado su cupo, prometiendo un espectáculo de talla mundial. La lista de clasificados incluye a: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, RI de Irán, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Filipinas, Polonia, Portugal, España, Tanzania y Tailandia.

Formato Implacable

El formato de la competencia no da margen para errores. Los 16 equipos han sido distribuidos en cuatro grupos de cuatro. La fase inicial será crucial, ya que solo los primeros dos equipos de cada zona lograrán avanzar a los esperados cuartos de final.

Posteriormente, la ruta hacia la gloria se definirá con las semifinales, el partido por el tercer puesto y, por supuesto, la final que coronará a la primera campeona mundial de la historia bajo este formato.

Otras noticias: Panamá hace historia y clasifica al Mundial femenino de futsal Filipinas 2025

Así Quedaron los Grupos:

Los sorteos han deparado enfrentamientos cargados de rivalidad:

• Grupo A: Filipinas (anfitriona), Polonia, Marruecos y Argentina.

• Grupo B: España, Tailandia, Colombia y Canadá.

• Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda.

• Grupo D: Brasil, RI de Irán, Italia y Panamá.

Conoce a las 14 guerreras panameñas para el Mundial Femenino de Futsal 2025

La espera ha terminado y la emoción está en su punto máximo. La Selección Femenina de Futsal de Panamá ha confirmado su lista de 14 jugadoras que participarán en la histórica Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, un torneo que se jugará por primera vez bajo la organización de la FIFA.

La entrenadora Amarelis De Mera, DT de la Selección Femenina de Futsal de Panamá, ratificó el equipo que representará al país en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025. Este evento es considerado un hito para el deporte femenino.

Otras noticias: Selección de Panamá| ¿En qué bombo quedará para el Sorteo del Mundial 2026 y por qué?

La Última Parada en Casa

El combinado nacional se enfoca en su etapa final de preparación en suelo panameño. La última semana de entrenamientos comenzó este lunes 10 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 16. Las prácticas se realizan en el Yappy Park. Los horarios de las sesiones matutinas son de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. (de lunes 10 al viernes 14, y el domingo 16), mientras que la sesión del sábado 15 será de 3:30 p.m. a 6:00 p.m..

El viaje a Manila, Filipinas, está programado para el lunes 17 en horas de la noche, donde el equipo finalizará su preparación antes del crucial debut.

Un Grupo de Fuego en la PhilSports Arena

Panamá se ubica en el complicado Grupo D, una zona que exige el máximo nivel al enfrentar a tres potencias mundiales: Brasil, Irán e Italia. El formato del torneo, que reúne a 16 selecciones, establece que solo los dos primeros equipos de cada uno de los cuatro grupos avanzarán a la instancia de cuartos de final.

Los partidos de la fase de grupos se disputarán en la PhilSports Arena en la Ciudad de Pasig, Gran Manila:

• Domingo 23 de noviembre: Italia vs Panamá (4:00 a.m. hora de Panamá).

• Miércoles 26 de noviembre: Irán vs Panamá (5:00 a.m. hora de Panamá).

• Sábado 29 de noviembre: Panamá vs Brasil (6:30 a.m. hora de Panamá).

Otras noticias: Selección de Panamá | Descubre cuándo será el sorteo del Mundial 2026 donde la sele formará parte

El Camino a Filipinas

La clasificación de la Selección Panameña fue sellada tras una destacada actuación en el Premundial de Concacaf. Panamá logró su boleto mundialista el pasado 4 de mayo al vencer a Costa Rica 3-1 en las semifinales. Si bien en la gran final el elenco panameño cayó 8-2 ante Canadá, la Selección se adjudicó el segundo lugar del certamen, asegurando su presencia en esta cita global.

La lista de convocadas incluye a figuras clave en todas las líneas:

• Porteras: Nadia Ducreux, Mariam Sanjur.

• Cierres: Estefanía Salas, Ariadna Abadía, Caroline Milord, María Montenegro, Maryorie Pérez.

• Alas: Kenia Rangel, Maritza Escartín, Gloria Sáenz, Laurie Batista, Elibeth Vásquez.

• Pivotes: Erika Hernández, Arianys Arguelles.

Este Mundial es un momento clave, ya que se espera que impulse el desarrollo del futsal femenino a nivel mundial, incrementando la visibilidad y la profesionalización de estas selecciones.

Otras noticias: Hernán Darío Gómez dejó muda a la prensa de El Salvador ¿qué ocurrió?