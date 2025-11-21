Kadir Barría del Botafogo conversó con el magnate John Textor ¿quién es él?

Sintoniza el partido de vuelta de la semifinal entre Plaza Amador y CAI el sábado 22 de noviembre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El fútbol panameño celebra un nuevo capítulo dorado con la irrupción de Kadir Barría, la joven promesa que deslumbra en el Botafogo de Brasil.

El pasado martes 18, mientras la selección de Panamá sellaba su clasificación al Mundial 2026, el delantero istmeño escribió su propio momento histórico en la Serie A Betano, anotando dos goles que fueron determinantes para la remontada 3-2 sobre el Sport Recife.

El equipo dirigido por el italiano Davide Ancelotti perdía, pero la aparición del panameño cambió por completo el guion. Con personalidad, potencia y un instinto goleador que empieza a hacerse notar, Barría lideró la remontada y se llevó todos los reflectores de la jornada en Brasil. Su actuación no solo aseguró tres puntos vitales, sino que también encendió las alarmas del mercado internacional.

De acuerdo con el diario O Día de Río de Janeiro, tras su sobresaliente presentación, el panameño recibió dos llamadas especiales. La primera fue del futbolista Igor Jesús, jugador del Nottingham Forest en la Premier League, quien lo felicitó por su doblete. Pero otra llamada fue incluso más significativa: la del magnate estadounidense John Textor, una de las figuras más influyentes del fútbol mundial.

Textor, propietario del Botafogo, no ocultó su entusiasmo por el desempeño del juvenil panameño. Según la publicación brasileña, Barría le pidió en tono de admiración que viajara a Río para conocerlo personalmente, a lo que Textor respondió: “Muy bien, muy bien. Estoy muy orgulloso de ti”. Un gesto que demuestra la creciente valoración del club hacia el atacante canalero.

¿Quién es John Textor? El magnate detrás del imperio Eagle Football Holdings

Para comprender la magnitud de esta interacción, es importante contextualizar quién es John Charles Textor, un empresario nacido en Missouri en 1965 y considerado un visionario tecnológico con impacto directo en el deporte moderno. Reconocido por Forbes como el “Gurú de la Realidad Virtual de Hollywood”, Textor se ha consolidado como uno de los inversionistas más activos del fútbol global.

Como propietario de Eagle Football Holdings, administra una red de clubes que funciona como un ecosistema interconectado de talento y desarrollo juvenil. Entre sus equipos destacan:

Botafogo (Brasil) : del que es accionista mayoritario desde 2022, coronado campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores 2024 .

: del que es accionista mayoritario desde 2022, coronado campeón del y la . Olympique Lyonnais (Francia) : adquirió el 77% en 2022 por cerca de 940 millones de dólares.

: adquirió el 77% en 2022 por cerca de 940 millones de dólares. RWD Molenbeek (Bélgica) : mayoritario desde 2022, logrando el ascenso en 2023.

: mayoritario desde 2022, logrando el ascenso en 2023. Crystal Palace (Inglaterra): mantuvo entre 43% y 45% de participación hasta 2025, contribuyendo al título de la FA Cup 2024-25.

Su nombre también ha aparecido recientemente en rumores sobre una posible compra del Sheffield Wednesday, aunque sin confirmación oficial.

Un futuro prometedor para Panamá

La explosión goleadora de Kadir Barría llega en un momento ideal para Panamá, que vive un auge futbolístico con su clasificación a un segundo Mundial. Su irrupción en una de las ligas más competitivas del continente, bajo la mirada de un magnate como Textor, abre un abanico de posibilidades para su carrera internacional.

Si mantiene este ritmo, Barría podría seguir los pasos de otras figuras panameñas que dieron el salto desde Sudamérica a Europa como Julio Dely Valdés. Por ahora, su presente en el Botafogo es ilusionante y está cargado de elogios.

Panamá puede estar tranquila: una nueva estrella comienza a brillar en el firmamento del fútbol internacional.