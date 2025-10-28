¡Impresionante! PSG la 'rompió' en lo económico durante la temporada más exitosa de su historia

El progreso deportivo que mostró el París Saint-Germain en la campaña 2024-2025 también se reflejó en sus negocios.

Francia/El Paris Saint-Germain presentó este martes una cifra de negocios récord de 837 millones de euros (975,6 millones de dólares) en el ejercicio 2024-25, que lo sitúa al nivel de los grandes clubes de Europa, a pesar de jugar en un estadio considerado demasiado "pequeño" para acompañar su crecimiento.

"Es una temporada histórica en el plano deportivo y económico", celebró en un comunicado el club parisino, proclamado campeón de Europa en mayo como colofón de una campaña exitosa.

Los éxitos del PSG, adquirido por Qatar Sports Investments en 2011, le han permitido elevar sus ingresos comerciales a 367 millones de euros, especialmente gracias a sus patrocinadores, cada vez más numerosos (31), y a una venta récord de sus productos oficiales.

Los ingresos "matchday" -boletería, restauración, etc.- aumentaron a 175 millones de euros.

Con 837 millones de euros de cifra de negocio (sin contar las ventas de jugadores), por los 806 millones el año pasado, el club parisino logra sentarse en la misma mesa que los grandes de Europa.

Aún lejos aparece el Real Madrid (1.045 millones de euros, según la clasificación Deloitte 2023-24), pero el PSG figura igualado con el Manchester City (837,8 millones de euros).

"El objetivo es convertirse en la primera franquicia mundial del deporte y entretenimiento", se propuso el cuadro francés.

El PSG también redujo su masa salarial para cumplir las reglas del fair-play financiero, especialmente con las salidas de Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Pero esa bonanza no se traduce en todos los aspectos contables. Las ganancias derivadas de la Liga de Campeones y del Mundial de Clubes contrastan con la caída de los derechos de televisión (-30%) y unos ingresos de boletería sin margen de crecimiento.

Para seguir desarrollando sus ingresos y su base de aficionados, el PSG ambiciona cambiar de "casa", con un Parque de los Príncipes con capacidad para 48.000 personas que se ha quedado pequeño.

"Actualmente rivalizamos con los clubes europeos más grandes en un estadio más pequeño. Necesitamos innovar para seguir creciendo", indica el club.

Temporada de ensueño

La campaña 2024-2025 se cataloga como histórica para el club parisino. El desempeño colectivo del equipo llevó a esa institución a obtener logros importantes que no había tenido en años anteriores a pesar de que contaba con figuras de renombre como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Keylor Navas y Sergio Ramos, por mencionar algunos.

Logros destacados