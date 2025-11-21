Olympique Marsella es líder provisonal de la Ligue 1

Sintoniza el partido de vuelta de la semifinal entre Plaza Amador y CAI el sábado 22 de noviembre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Olympique de Marsella consumó una contundente goleada de 5-1 sobre su rival local, el OGC Nice, en el Clásico de la Costa disputado en el Allianz Riviera. Con esta victoria enfática, el equipo se catapulta al liderato de la Ligue 1 sin la presencia del panameño Michael Amir Murillo quien está lesionado.

Dominio desde el Silbatazo Inicial

Los visitantes comenzaron pisando fuerte y fueron recompensados rápidamente a los 11 minutos, cuando Pierre-Emerick Aubameyang embocó el balón a corta distancia tras un saque de esquina, marcando su quinto gol de la temporada en la liga. La presión ofensiva del equipo de Roberto De Zerbi no cedió, y el Niza vio su portería vulnerada nuevamente al minuto 33, gracias a un remate de Mason Greenwood que, tras desviarse, descolocó al portero Yehvann Diouf.

Inmediatamente después del segundo gol, los ánimos se caldearon en el campo, resultando en acaloradas discusiones entre un gran número de jugadores de ambos clubes que tomaron tiempo en ser controladas.

El Niza intentó desesperadamente descontar antes del descanso. Terem Moffi tuvo una oportunidad increíble al intentar un taco de volea espectacular, pero el portero Jeffrey de Lange demostró su gran nivel con una soberbia atajada que mantuvo el arco invicto. Moffi falló una opción más sencilla justo antes del descanso, momento en el que Igor Paixão también desperdició una ocasión de oro para el OM.

Avalancha Goleadora y Cierre de la Cuenta

La segunda mitad arrancó con la misma intensidad. Moffi volvió a tener una clara oportunidad para meter al Niza en la contienda, pero De Lange desvió el peligro. Los locales lamentarían ese fallo de inmediato, ya que Greenwood castigó su meta con su segundo tanto de la noche, un potente disparo desde fuera del área que se coló por la esquina inferior, elevando su cuenta personal a 10 goles en la campaña de la Ligue 1.

La defensa del Niza se encontraba completamente desordenada. El Marsella aprovechó para aumentar la ventaja al minuto 58: Timothy Weah recibió un pase de Aubameyang y fusiló la red desde los 11 metros, silenciando al público local. Aunque Les Aiglons (Niza) lograron el gol del consuelo poco después de la hora de juego por medio de Mohamed-Ali Cho, la falta de celebración evidenció que el partido ya estaba sentenciado.

El broche de oro para los visitantes llegó al minuto 74, cuando el excelente Aubameyang demostró su generosidad al asistir de forma desinteresada a Paixão, quien tranquilamente empujó el balón a la red para decretar el 5-1 final.

Esta tercera victoria consecutiva en la liga permite al Marsella colocarse un punto por delante del Paris Saint-Germain en la tabla de posiciones, aunque los actuales campeones europeos tienen un partido pendiente. Por su parte, el Niza se queda en la mitad de la tabla, en la novena posición, con 17 puntos.

