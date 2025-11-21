Team Panamá abre fuego en los Juegos Bolivarianos Ayacucho de Lima 2025

Este evento deportivo se realizará el 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

Panamá/El Team Panamá ya está en acción en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, y el encargado de abrir la participación nacional fue nada menos que Michael Lawson, actual campeón centroamericano de E-Football.

Con el Arsenal como su equipo virtual, Lawson se convirtió en el primer panameño en competir en el Coliseo Eduardo Dibós, dejando claro que Panamá también tiene voz en la arena de los Esports.

Otras noticias: Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025| Panamá anuncia delegación y abanderados para esa cita deportiva

Una fase de grupos impecable

Lawson arrancó con paso firme en el Grupo B, mostrando jerarquía y contundencia frente a rivales de Colombia y Venezuela:

🇵🇦 1-1 vs Ángel García (🇨🇴)

vs Ángel García (🇨🇴) 🇵🇦 3-1 vs Ángel García (🇨🇴)

vs Ángel García (🇨🇴) 🇵🇦 4-1 vs Gerardo Lostaunau (🇻🇪)

vs Gerardo Lostaunau (🇻🇪) 🇵🇦 5-2 vs Gerardo Lostaunau (🇻🇪)

Con estos resultados, el panameño cerró la ronda como líder absoluto del grupo con 10 puntos, confirmando su estatus de favorito y su capacidad para manejar la presión en escenarios internacionales.

Otras noticias: Selección de baloncesto de Panamá | Conoce la lista de preseleccionados por el 'coach' Gonzalo García

Semifinales de alto voltaje

En la ronda de semifinales, disputada al mejor de tres partidos, Lawson se midió ante el ecuatoriano Óscar Ortega, en una serie que mantuvo la tensión hasta el último minuto:

🇵🇦 2-2 (3-4 p) vs Óscar Ortega (🇪🇨)

vs Óscar Ortega (🇪🇨) 🇵🇦 1-4 vs Óscar Ortega (🇪🇨)

El panameño cayó en una llave muy disputada, donde los detalles marcaron la diferencia. Pese a la derrota, Lawson dejó muestras de calidad y temple competitivo, asegurando su lugar en el partido por el tercer puesto.

Panamá busca su primera medalla en Esports

La cita para Lawson será este 24 de noviembre a las 11:00 a.m., cuando enfrente nuevamente al colombiano Ángel García en el duelo por la medalla de bronce.

Más allá del resultado, la participación de Lawson ya marca un hito: Panamá compite de tú a tú en la escena internacional de E-Football, llevando la bandera nacional a un terreno que cada vez gana más protagonismo en los Juegos Multideportivos.

Otras noticias: Selección de Panamá| Acodeco hace recomendaciones a fanáticos que planeen viajar para el Mundial 2026

Claves de la actuación de Lawson

Dominio ofensivo: 13 goles anotados en fase de grupos.

13 goles anotados en fase de grupos. Regularidad: invicto en la ronda inicial, con tres victorias y un empate.

invicto en la ronda inicial, con tres victorias y un empate. Resiliencia: pese a la caída en semifinales, mantiene opciones de medalla.

pese a la caída en semifinales, mantiene opciones de medalla. Impacto histórico: primer panameño en acción en Lima 2025.

Con información del Comité Olímpico de Panamá.