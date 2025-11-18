Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025| Panamá anuncia delegación y abanderados para esa cita deportiva

La vigésima versión de ese evento deportivo se llevará a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre

Panamá/Panamá está lista para presentarse, con una delegación de 170 personas, en los XX Juegos Bolivarianos que se realizarán en las ciudades de Lima y Ayacucho en Perú.

La delegación fue anunciada por el Comité Olímpico de Panamá (COP) durante su tercera Asamblea Extraordinaria de 2025, realizada el lunes 17 de noviembre. En ella se adelantó que los atletas Yusneiry Agrazal (lucha) y Arturo Dorati (esgrima) serán los abanderados de la representación nacional.

Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), y Miguel Ordóñez, director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), estaban presentes en la entrega del Pabellón Nacional a los abanderados. Yajahira Ibarra, atleta de la lucha, recibió la bandera en representación de Agrazal quien entrena en Estados Unidos.

La representación panameña está compuesta por 113 atletas, 40 oficiales-entrenadores, 10 profesionales del equipo interdisciplinario, 4 de la jefatura de misión y 3 del equipo de comunicación. El grupo competirá en 21 deportes, 29 modalidades y 116 pruebas.

Los Juegos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.

Países participantes

Tradicionalmente participan:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)

En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Características principales

Se celebran desde 1938 , cuando Bogotá organizó la primera edición.

, cuando organizó la primera edición. Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.

deportiva y cultural entre los países miembros. Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.

Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.

Importancia

Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:

Descubrir nuevos talentos deportivos.

Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.

Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.

Los próximos

Sedes : Lima y Ayacucho, en Perú.

: Lima y Ayacucho, en Perú. Fechas : del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 .

: del . Atletas : se espera la participación de alrededor de 4,000 atletas .

: se espera la participación de alrededor de . Oficiales : aproximadamente 1,600 personas entre entrenadores, jueces y otros oficiales.

: aproximadamente entre entrenadores, jueces y otros oficiales. Deportes / disciplinas : se van a disputar competiciones en alrededor de 41 deportes y 57 disciplinas , según un comunicado de ODEBO.

: se van a disputar competiciones en alrededor de y , según un comunicado de ODEBO. Escenarios : habrá 43 escenarios deportivos entre Lima y Ayacucho para las competencias.

: habrá entre Lima y Ayacucho para las competencias. Participantes : participarán los países tradicionales de la ODEBO (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela) y también algunos invitados.

: participarán los países tradicionales de la ODEBO (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela) y también algunos invitados. Importancia: esta edición es especialmente significativa porque marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Información del COP

