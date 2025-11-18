¡Infarto en Concacaf! Escenarios decisivos y batalla épica por tres boletos mundialistas

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador hoy martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/La élite del fútbol regional se prepara para una noche de máxima tensión deportiva mientras las Eliminatorias de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a su última jornada.

El desenlace de este martes confirmará a tres nuevos clasificados directos de la región, quienes se unirán a los ya asegurados coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Además de los tres ganadores de grupo que obtienen su pase directo, los dos mejores segundos lugares aún tendrán esperanzas al avanzar al torneo de repechaje de la FIFA.

Grupo A: Duelo de Goles y Vecindad

El Grupo A ofrece un choque de titanes en la tabla. Surinam y Panamá se encuentran empatados con nueve puntos cada uno, separados únicamente por tres goles en la diferencia. La lucha por el liderato es intensa: ambos países deben buscar superar al otro en diferencia de goles si ganan sus respectivos encuentros. Si ambos logran la victoria, el siguiente criterio de desempate será el total de goles anotados, un escenario donde actualmente Panamá tomaría la delantera y avanzaría.

No obstante, la ruta más sencilla para Surinam es que ambos equipos empaten o pierdan, garantizándole el primer lugar y la clasificación directa. Surinam se enfrenta a Guatemala y Panamá recibe a El Salvador en juegos simultáneos.

Grupo B: El Viaje a Jamaica Define

La situación en el Grupo B es más directa, pero no menos dramática. El líder, Curazao, visita a los Reggae Boyz de Jamaica con solo un punto de ventaja. Curazao asegura su plaza en el Mundial 2026 con una victoria o un empate ante su rival. Por su parte, Jamaica tiene el camino claro: una victoria sobre Curazao les otorgaría automáticamente el boleto mundialista.

Grupo C: Triple Amenaza por la Gloria

El Grupo C presenta un nudo de posibilidades con Honduras y Haití empatados con ocho puntos.

Honduras (Los Catrachos) clasificaría si gana y Haití pierde o empata. Si ambos equipos ganan o empatan, la diferencia de goles será el factor clave, donde Honduras posee actualmente una ventaja de dos goles.

Haití puede avanzar si gana y Honduras empata o pierde. Si ambos triunfan, Haití necesita igualar o superar a Honduras por diferencia de goles.

Pero el drama no termina ahí: Costa Rica irrumpe como potencial clasificado. Los ticos asegurarían su pase directo si vencen a Honduras y Haití pierde o empata. Honduras visita a Costa Rica, mientras que Haití recibe a Nicaragua.

La última jornada se presenta como un verdadero "juego de ajedrez", donde cada gol, cada empate y cada victoria tendrá repercusiones inmediatas, decidiendo cuáles naciones de la Concacaf darán el salto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con información de Concacaf.

