Panamá vs El Salvador | Hernán Darío Gómez: El 'bolillo' no cree que haya goleada en el Rommel Fernández Gutiérrez

Panamá/El entrenador de la Selección de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, ofreció sus impresiones en conferencia de prensa previo al decisivo enfrentamiento ante Panamá, un país que conoce profundamente y al cual llevó a su primer Mundial en Rusia 2018.

El técnico colombiano fue claro al señalar que, pese a la reciente goleada ante Surinam, el fútbol de la región mantiene un nivel parejo que no permite confiarse. “Se habla de goleadas, pero el fútbol centroamericano está muy parejo. Ese 4-0 en Surinam no es lo que la gente piensa. Aquí los partidos son muy difíciles y todos lo saben, tanto el técnico de Panamá como sus jugadores”, expresó. Además, reconoció su cariño por la afición panameña, aunque recalcó que dentro del campo nada será sencillo.

Gómez explicó que, aunque los resultados no han acompañado, la selección salvadoreña ha mostrado progresos que no siempre pueden verse desde afuera. “Nosotros sabemos que hemos mejorado, pero es difícil explicarlo cuando la gente ve un 4-0. En el fútbol actual todo depende del resultado: puedes jugar mal, ganar y dicen que sos un equipazo. Contra Guatemala jugamos muy mal, para mí fue el peor partido, y aun así ganamos. Entonces hablar de mejoras se vuelve complicado”, dijo.

El experimentado entrenador asegura que su equipo ha trabajado intensamente para competir, analizando cada derrota y enfocándose en levantar el ánimo para brindar una mejor presentación en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El “Bolillo” también aprovechó para destacar la fortaleza del conjunto panameño y la dificultad del choque que se viene. “Las selecciones no tienen partidos amistosos. Este es un partido mundialista, muy difícil, contra un rival que tiene un proceso de siete años. Panamá es un equipo que te genera cuatro o cinco opciones claras en 20 minutos; si no las concretan, se les complica, pero juegan muy bien y tienen grandes jugadores”.

Asimismo, desmintió la idea de que esta fuese una eliminatoria accesible por la ausencia de las potencias norteamericanas. “Eso de que era la eliminatoria más fácil es mentira. Son cuatro equipos para un cupo, es muy difícil. Ha sido una fase cerrada, intensa, donde cualquiera le gana a cualquiera. Para nosotros ha sido durísimo porque nos tocaron los dos equipos con más trabajo del grupo”, concluyó.

