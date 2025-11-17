Panamá vs El Salvador | Thomas Christiansen: 'el equipo está consciente de lo que nos jugamos'

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció un panorama claro y directo de lo que espera en el decisivo duelo ante El Salvador, destacando tanto la importancia emocional del partido como los matices tácticos que podrían marcar la diferencia en una noche que definirá el futuro del equipo en la Eliminatoria Concacaf.

Christiansen inició reconociendo la seriedad del desafío:

“Tenemos un rival importante y peligroso delante nuestro”, afirmó. A pesar de que El Salvador llega sin opciones de clasificación, el entrenador subrayó que Panamá no puede confiarse. “Hay que ganar el partido, pero hay que ir poco a poco, con cabeza fría, con las ideas claras y con la convicción de ganar”.

El estratega resaltó que un objetivo clave será pegar primero:

“Hay que meter el primer gol, ese es el objetivo”. Para el técnico, abrir el marcador no solo brindará tranquilidad, sino que permitirá que el equipo despliegue su fútbol con mayor naturalidad, apoyándose en la calidad y mentalidad del grupo.

Pero además del factor emocional, Christiansen profundizó en el aspecto táctico que se espera ver en el Rommel Fernández Gutiérrez. “El partido es muy largo”, explicó. “Según el minuto y el marcador, haré una variación u otra. Lo principal es ganar”.

El entrenador dejó claro que no dudará en modificar el esquema si el equipo necesita mayor peso ofensivo. “Si veo que no estamos haciendo las cosas bien para ganar, hay que hacer un cambio ofensivo… sea un delantero, un mediapunta o un medio centro con llegada”, detalló.

Aun así, advirtió que Panamá no buscará entrar en un partido desordenado:

“No queremos un correcalles para arriba y para abajo. Queremos un partido más controlado, con transiciones medidas y generando ocasiones”.

Christiansen también reveló que el cuerpo técnico ha realizado un análisis profundo de los encuentros recientes como local ante Guatemala y Surinam, señalando áreas específicas a mejorar. “Hemos trabajado para estar más cerca de las segundas jugadas y para presionar mejor tras pérdida”, comentó. “Con esa experiencia y ese análisis, tomaremos nuestras medidas mañana”.

Christiansen, con la mira en hacer historia: "La ilusión del Mundial nos impulsa"

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, habló en la previa del partido clave ante El Salvador y dejó claro el objetivo que motiva al equipo: la clasificación al Mundial.

"La palabra para nosotros es ilusión", comenzó explicando el estratega. "Yo no soy de ilusionarme con facilidad, pero meter a Panamá en su segundo Mundial es algo que me llena de un orgullo inmenso. Vamos a trabajar al máximo para conseguirlo".

El DT no ignoró el peso de la historia. Reconoció el legado de Hernán "Bolillo" Gómez, pero lo ve como un impulso, no como una carga. "Bolillo hizo historia llevando a Panamá a su primer Mundial. Nosotros queremos seguir ese paso y escribir el nuestro. Esa es nuestra ambición".

Sin embargo, Christiansen fue contundente al marcar el camino a seguir. Para él, no hay espacio para soñar con el futuro sin antes ganar el presente.

"Mi foco está únicamente en el partido de mañana", sentenció. "No miramos más allá. A partir de ahí, ya veremos si hay uno o dos partidos más, pero ahora nuestra concentración es total en El Salvador. El objetivo es rendir al máximo y que la ilusión de un país entero se vuelque con nosotros en la cancha. Eso es lo único que existe por ahora".

El entrenador cerró mostrando plena confianza en sus jugadores y en la preparación realizada durante la semana. Para él, la clave estará en mantener el equilibrio, sostener el orden y aprovechar los momentos del partido para inclinar la balanza a favor del seleccionado panameño.

