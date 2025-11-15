Alberto 'Negrito' Quintero envió un mensaje a la selección de Guatemala: 'sería una vergüenza que ellos regalen un partido'

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/En medio de una intensa lluvia que cayó sobre las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, la selección de Panamá completó este sábado 15 de noviembre una nueva sesión de entrenamientos con miras al decisivo choque del próximo martes ante El Salvador duelo que podría definir el tan anhelado boleto directo a la Copa Mundial 2026.

Uno de los jugadores que atendió a los medios fue Alberto “Negrito” Quintero, quien mostró serenidad, enfoque y plena confianza en el trabajo del grupo, recordando la importancia del esfuerzo colectivo en esta fase final de las Eliminatorias.

“Trabajamos muy bien desde que comenzó el proceso y creo que eso es lo que debemos seguir haciendo. Estamos a un partido muy importante y ahora toca estar tranquilos”, expresó el veterano atacante panameño, dejando claro que el grupo mantiene la concentración y la cohesión interna pese a la presión del momento.

Quintero también valoró el entorno que se vive dentro del camerino canalero: “En este grupo hay armonía, hay unión y eso es lo más importante. Todos estamos enfocados en lo que queremos lograr”.

Panamá se juega el boleto directo

El panorama es claro: si Panamá vence a El Salvador y Surinam empata o pierde ante Guatemala, la selección panameña sellará su clasificación directa al Mundial sin necesidad de repechaje. De no producirse ese escenario, la “sele” aún tendría la opción del repechaje continental, al cual avanzan los dos mejores segundos lugares.

La presión es alta, pero Quintero aseguró que el grupo mantiene los pies en la tierra: “Tenemos un objetivo claro, estamos a un paso y solo pensamos en trabajar para ganar ese partido”.

Confianza en el profesionalismo de Guatemala

Uno de los temas más comentados en los últimos días ha sido el compromiso simultáneo entre Guatemala y Surinam, que se disputará el mismo día y a la misma hora que Panamá–El Salvador.

Ante las dudas generadas por la eliminación de Guatemala, Quintero fue contundente:

“Creo en el profesionalismo de los jugadores. Están con su afición, están en su país, jugando un partido a pesar de que ya están eliminados. Tienen que terminar de alguna manera, sería una vergüenza que ellos regalen un partido. No lo creo y no lo veo así, creo que van a salir a hacer su partido y después, pase lo que pase, pues ya veremos”.

Sus palabras reflejan la confianza que existe en que el cierre del grupo se jugará con integridad deportiva en ambas sedes.

Respaldo total a Adalberto Carrasquilla

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Quintero defendió públicamente a Adalberto Carrasquilla, criticado recientemente tras acciones polémicas en los duelos ante México y Guatemala.

“A Carrasquilla se le ha atacado mucho, pero es un chico que en ningún momento tuvo mala intención. Se ha ganado su lugar con trabajo, sacrificio y humildad. Lo que más puedo pedir es que el pueblo panameño lo arropen en el estadio, que le muestren cariño y amor porque se lo merece”, manifestó Quintero, haciendo un llamado a la afición para respaldar al jugador durante el calentamiento y durante todo el partido.

Un partido que puede cambiar la historia

Panamá llega a este duelo decisivo tras derrotar 2-3 a Guatemala en El Trébol, resultado que mantuvo vivas las aspiraciones mundialistas. Ahora, frente a su afición el próximo martes, dependerá de sí misma para acercarse a un nuevo capítulo histórico.

“Estamos tranquilos, confiados y preparados”, sentenció Quintero antes de regresar al campo de entrenamiento.

La mesa está servida. Panamá sabe lo que hay en juego. El martes, el país entero estará pendiente de un partido que podría marcar un antes y un después en el camino hacia la Copa Mundial 2026.

