Presidente Mulino recibe agradecimiento por garantizar la seguridad de Panamá en Guatemala tras tensa llegada al aeropuerto

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) envió una carta formal al presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, en la que expresó su profundo agradecimiento por la gestión que realizó ante su homólogo de Guatemala, luego de los tensos momentos que vivió la Selección de Panamá al llegar a Ciudad de Guatemala para disputar el duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

La misiva, firmada por Manuel Ernesto Arias, presidente de la FPF, detalla que la delegación panameña fue recibida en un ambiente hostil, con insultos, pancartas intimidatorias, petardos y hasta intentos de bloquear el autobús oficial del equipo cuando salían del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto generó una situación de tensión e incertidumbre entre jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, a solo horas del trascendental compromiso ante Guatemala.

Un ambiente de riesgo que obligó a una intervención presidencial

La situación se tornó tan delicada que el presidente Mulino intervino directamente, contactando al mandatario guatemalteco para solicitar garantías de seguridad, protección y salvaguarda para toda la delegación panameña durante su estadía en territorio chapín.

Según expone Arias en la carta, la intervención del mandatario panameño fue oportuna, firme y clave para restablecer la calma. Tras la gestión diplomática, Guatemala reforzó los anillos de seguridad, incrementó la presencia policial y aseguró condiciones más estables para el desplazamiento de la Selección Nacional.

El documento destaca que la respuesta inmediata permitió transmitir tranquilidad y confianza a los futbolistas, al staff y también a los fanáticos que seguían con preocupación los reportes desde Ciudad de Guatemala.

“Su intervención representó un respaldo invaluable”

En la carta dirigida a Mulino, Arias expresa:

“Su intervención oportuna y firme representó un respaldo invaluable, que no solo contribuyó a reforzar las medidas de seguridad, sino que también transmitió tranquilidad y confianza a cada miembro de la delegación”.

Además, resaltó que el liderazgo del presidente panameño quedó demostrado al actuar con “prontitud, claridad y determinación” para proteger la integridad de todos los panameños presentes en la misión deportiva.

Un partido tenso dentro y fuera de la cancha

El duelo entre Guatemala y Panamá, disputado en el Estadio El Trébol por la última fecha de la eliminatoria mundialista, ya estaba cargado de expectativa y presión deportiva. Sin embargo, la complicada llegada de la Sele sumó un factor extradeportivo que encendió aún más el ambiente previo.

Pese a ello, la selección panameña logró mantener la concentración y responder dentro de la cancha, demostrando profesionalismo frente a las adversidades.

Cierre diplomático y deportivo

Arias finalizó su carta reiterando el agradecimiento al mandatario panameño, destacando que su actuación envió un mensaje claro: la integridad de la delegación nacional es prioritaria, especialmente en citas internacionales de alto riesgo emocional y competitivo.

La FPF calificó la gestión presidencial como fundamental para garantizar que la Selección Nacional pudiera cumplir con su agenda deportiva en condiciones de seguridad aceptables, pese a los incidentes provocados por un grupo reducido de aficionados locales.