Panamá/La selección de Panamá derrotó a Guatemala en el penúltimo partido de la eliminatoria Concacaf 2-3 y la reacción del mandatario José Raúl Mulino no se hizo esperar, el presidente estaba en la provincia de Coclé donde brindó declaraciones.

Tras la vital victoria 3-2 obtenida ante Guatemala, la Selección de Panamá ha mantenido "vivas sus posibilidades" de asegurar uno de los tres cupos directos disponibles para el Mundial 2026. La tensión en el Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf alcanzará su punto máximo el próximo martes 18 de noviembre, día en que se disputará la sexta y decisiva jornada.

El Pulso por la Cima del Grupo A

Actualmente, solo Panamá y Surinam son los equipos que mantienen opciones de alcanzar el pase directo al Mundial. El panorama es extremadamente apretado:

1. Surinam lidera la agrupación con nueve puntos y una sólida diferencia de goles de +5.

2. Panamá se ubica en el segundo lugar con los mismos nueve puntos, pero con una diferencia de goles inferior, de +2.

3. Guatemala (cinco puntos) y El Salvador (tres puntos) ya están matemáticamente fuera de toda opción de clasificación.

La Jornada Crucial: Martes 18 de Noviembre

La definición de la clasificación directa se llevará a cabo de forma simultánea en ambos estadios. Panamá recibirá a El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, mientras que Guatemala hará lo propio con Surinam en el Estadio El Trébol.

El equipo panameño aspira a clasificar por segunda vez a un certamen mundialista y tiene tres caminos principales para lograr el objetivo:

Escenario 1: La Combinación Ideal (Victoria + Resbalón)

Para garantizar el primer lugar del grupo y el pase directo, el equipo panameño debe conseguir una victoria sobre los salvadoreños. Este triunfo tiene que combinarse obligatoriamente con una derrota o un empate del combinado surinamés en su visita a tierras guatemaltecas.

Escenario 2: Asegurar el Empate y la Caída de Surinam

Existe otra ruta de clasificación directa en caso de que Panamá empate con El Salvador. No obstante, este resultado solo sería efectivo si Surinam pierde ante Guatemala. De concretarse este escenario, Panamá superaría al equipo surinamés por un punto en la tabla, adueñándose del primer puesto y asegurando su cupo.

Escenario 3: La Puntería Define (Diferencia de Goles)

El escenario más riesgoso implica una derrota de Panamá en el Rommel Fernández "por una diferencia mínima de anotaciones" frente a los salvadoreños. Aun con esa derrota, Panamá podría clasificar si Surinam sufre una pérdida por goleada ante los guatemaltecos. En esta situación, la clasificación directa se definiría por la diferencia de goles.