Panamá vs El Salvador: Luis “Manotas” Mejía pide calma y enfoque total antes del decisivo partido

Panamá/La Selección de Panamá cumplió este domingo 16 de noviembre con una nueva jornada de entrenamientos en la cancha del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, afinando detalles para el crucial duelo del próximo martes 18 de noviembre ante El Salvador, partido que definirá el futuro del onceno canalero en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Aunque no es el guardameta titular bajo el mando del técnico Thomas Christiansen, el arquero del Nacional de Montevideo, Luis “Manotas” Mejía, continúa siendo una de las voces de mayor peso dentro del vestuario panameño. Su liderazgo, experiencia y serenidad lo han convertido en un pilar fundamental en esta etapa final, donde cada detalle puede significar la clasificación.

En el Grupo A, la lucha está más cerrada que nunca. Surinam y Panamá están igualados con 9 puntos, aunque los surinameses tienen mejor diferencia de goles. Detrás aparece Guatemala con 5 unidades, mientras que El Salvador cierra con 3. Solo el primero de cada grupo clasifica de manera directa al Mundial y los dos mejores segundos lugares completan los boletos restantes, por lo que los panameños están obligados a sumar de a tres y esperar combinaciones favorables.

En ese contexto, Mejía fue claro al hablar del compromiso que afronta el equipo:

“Nosotros tenemos el objetivo que obviamente es clasificar directo al Mundial. Sabemos que no dependemos de nosotros, es así, pero tenemos que hacer nuestro trabajo: ganar, que es lo primordial. Después se verá cómo se van dando los resultados. No hay que mentirnos, uno va a estar pendiente de lo que pase en el otro partido, pero lo principal es ganar”.

El guardameta también destacó la importancia de mantener la calma y la jerarquía en un estadio que suele exigir al máximo:

“Siempre trato de invitar a los más jóvenes a tener tranquilidad. Muchas veces acá en el Rommel nos ha costado un poco esa efectividad, pero creo que contra Guatemala se vio la jerarquía. No tuvimos muchas chances, pero las que tuvimos las concretamos y nos llevamos los 3 puntos. Ese debe ser el mensaje: mantenerse tranquilos y aprovechar cada oportunidad”.

De cara al choque del martes, Mejía insistió en la mentalidad correcta:

“Es un partido fundamental, no podemos volvernos locos. Primero hay que ir a ganar y con el correr de los minutos llegarán los goles. Somos conscientes de que estamos en el debe jugando de local, pero ningún partido se parece a otro. Estamos con la mentalidad de sumar los 3 puntos que son importantísimos”.

Finalmente, destacó el ambiente en la plantilla:

“El grupo está feliz, hay buena energía, y sabemos que eso es lo que nos llevará a lograr el objetivo. Estamos por el camino correcto”.

Con un Rommel Fernández que promete llenarse y una clasificación que aún es posible, la selección panameña se prepara para uno de los partidos más determinantes de los últimos años.

