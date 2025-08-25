Incidentes Independiente- U de Chile| Copa Sudamericana 2025: Club argentino toma medida severa contra hinchas revoltosos

Consecuencia de la riña multitudinaria ocurrida el 20 de agosto en la localidad argentina de Avellaneda.

Argentina/Independiente de Avellaneda anunció este domingo que expulsará "de manera inmediata" a los socios involucrados en la feroz pelea durante un partido de la Copa Sudamericana el miércoles en el sur de Buenos Aires, que dejó más de cien personas detenidas y 19 heridas, dos de ellas graves.

El club argentino informó que "25 de los delincuentes" que presuntamente participaron de los violentos enfrentamientos en su estadio, el Libertadores de América, ya fueron identificados por las autoridades, que "avanzan en los operativos para detener a los responsables".

"Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponda", indicaron los Diablos Rojos en un comunicado.

"Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol", agregó.

Hinchas de Independiente y Universidad de Chile se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio, en uno de los peores hechos violentos de los últimos años en el fútbol de Latinoamérica.

El impactante enfrentamiento tuvo lugar durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. El juego fue cancelado y la Conmebol estudia eventuales sanciones para ambos clubes, que incluso podrían ser descalificados del torneo.

Las autoridades argentinas liberaron el viernes a 104 aficionados chilenos que fueron arrestados tras las reyertas. Dos personas seguían hospitalizadas el viernes.

La seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente, según la Conmebol, y ha sido cuestionada por diversas voces, incluida la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que denunció un "inaceptable linchamiento de chilenos".

Detalles de la liberación

La justicia argentina liberó el viernes a más de un centenar de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de fútbol de la Copa Sudamericana el pasado miércoles.

Hinchas de Independiente y Universidad de Chile se atacaron con cuchillos, palos, y granadas de estruendo dentro del estadio, en una batalla campal que dejó 19 heridos, dos de los cuales siguen en estado grave.

De acuerdo al escrito judicial al que tuvo acceso AFP, la orden de liberación fue emitida a la medianoche del jueves y comprende a los 104 chilenos arrestados.

Estos podrán regresar de inmediato a su país, según indicó una fuente del consulado chileno en Buenos Aires.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, que envió a su ministro de Interior a Buenos Aires para supervisar el caso, también confirmó la liberación de los chilenos a través de X.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", agregó.

El feroz enfrentamiento se produjo durante el partido de octavos de final de la Sudamericana entre el local Independiente y la Universidad de Chile, que se celebraba en Avellaneda, sur de Buenos Aires, y fue cancelado al minuto 48.