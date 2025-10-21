Taylor Swift inspira club de fans inusual: un hombre de 95 años lidera a 100 admiradores

En Remington Heights, un hogar para adultos mayores en Omaha, Nebraska, la fiebre por la artista no conoce de edades.

Frank Uryasz Jr., de 95 años, se ha convertido en el líder de un club de fans único en su tipo: una comunidad de cien residentes que encontró en la música de la artista estadounidense una nueva razón para celebrar la vida, bailar y compartir momentos de alegría.

El fenómeno comenzó casi por casualidad. Según The Washington Post, Frank escuchó por primera vez “Timeless (Taylor’s Version)” por recomendación de su terapeuta ocupacional. La canción lo conmovió profundamente: “Sentí que hablaba de mi historia, de mi vida con mi esposa”, explicó el veterano fan. Movido por esa emoción, decidió compartir la música con sus compañeros del centro, sin imaginar que su gesto daría origen a un movimiento que transformaría el ambiente del asilo.

Lo que inició como una pequeña reunión de veinte personas, pronto se convirtió en un grupo de más de cien integrantes. “La membresía creció tan rápido que incluso enfermeras externas querían unirse”, contó Sarah Zajic, terapeuta ocupacional del centro y una de las impulsoras del club. Hoy, los residentes de Remington Heights llevan pins con la frase “Amo a Taylor”, escuchan a la cantante durante sus sesiones de fisioterapia, y decoran los pasillos con imágenes y letras de sus canciones.

Frank, siempre al frente, personalizó su andador con motivos de Taylor Swift y lidera las reuniones semanales con entusiasmo. Los encuentros incluyen bailes, charlas, sesiones de bingo y actividades temáticas inspiradas en la artista. “Cuando suena Shake It Off, todos se levantan a bailar. Es nuestra terapia preferida”, comenta Zajic.

La directora de actividades del centro, Becky Schindler, también quiso aportar su toque creativo. Junto con el equipo de residentes, construyó una boletería y un autobús turístico de cartón con la imagen de Taylor Swift. En los salones, las canciones de la artista reemplazaron los clásicos de Elvis Presley o Johnny Cash. El resultado ha sido un cambio de ánimo generalizado: “Antes muchos se iban temprano a sus habitaciones. Ahora se quedan conversando, riendo, escuchando música. Hay un nuevo espíritu de comunidad”, afirma Schindler.

El entusiasmo por la cantante es tan grande que los residentes ya preparan nuevas actividades en torno a su música. El pasado 3 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo álbum de Swift, todo el gimnasio se llenó de coreografías, disfraces y decoraciones inspiradas en la intérprete. Incluso algunos residentes practican pasos virales tomados de sus giras y videoclips.

El cariño hacia la artista también se refleja en pequeños detalles. Los residentes fabricaron una matrícula personalizada que dice “TAYLOR SW1FT”, intercambian pulseras al estilo Eras Tour, y comparten galletitas decoradas enviadas por seguidores externos que conocieron la historia del club a través de la prensa. “La presencia de Taylor en nuestras conversaciones diarias cambió la energía del lugar. Todos volvimos a tener ilusión”, dice Uryasz.

En medio del furor, el veterano fan decidió escribir una carta muy especial dirigida a Taylor Swift y su pareja, el jugador Travis Kelce. En ella, los invita a visitar Omaha y compartir una partida de bingo con el club. Además, Uryasz aprovechó para dar un consejo nacido de su propia experiencia: lleva más de 70 años casado y quiso compartir su receta para un amor duradero.

“Le dije que el secreto es la paciencia, la amistad y no dejar de reírse juntos”, relató Frank entre risas. El hombre, que dedica gran parte de su tiempo a organizar las actividades del club, también solicitó un tocadiscos para poder escuchar los álbumes de Swift en vinilo, pues reconoce que necesita ayuda para reproducir música digital. Su terapeuta confirma que la iniciativa ha tenido un efecto terapéutico positivo en todos los residentes, estimulando su memoria, movilidad y estado emocional.

Por ahora, la comunidad de Remington Heights sigue esperando una respuesta de la cantante. Mientras tanto, el club de fans más longevo del mundo continúa expandiéndose. En las paredes del centro, una pancarta resume el sentimiento general: “Taylor, ven a jugar bingo con nosotros”.

Y aunque la visita aún no llega, el mensaje es claro: en Omaha, la música de Taylor Swift no solo inspira a los jóvenes, sino que también mantiene vivo el espíritu de quienes aún bailan con ilusión… incluso a los 95 años.