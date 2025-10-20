Selena Gomez revela su temor más fuerte tras casarse con Benny Blanco: 'Pensé que moriría'

En una emotiva intervención durante la Fortune Most Powerful Women Summit, celebrada el 15 de octubre de 2025 en Washington D.C., la artista sorprendió al público con una confesión tan honesta como desgarradora.

La cantante y actriz Selena Gomez, de 33 años, reveló que, justo después de casarse con el productor musical Benny Blanco, experimentó una crisis emocional marcada por pensamientos intrusivos y ansiedad extrema. “Cuando algo grandioso sucede en mi vida, espero que algo malo pase. Diría que ese es mi mayor conflicto a veces cuando suceden cosas maravillosas. Me casé y luego me puse a llorar porque pensé: ‘Me voy a morir al día siguiente’”, compartió ante una audiencia conmovida.

El testimonio llega apenas semanas después de su esperada boda, realizada el 27 de septiembre de 2025 en una finca privada de 70 acres en Santa Bárbara, California, donde se dieron cita grandes figuras como Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short y Meryl Streep. A pesar del ambiente íntimo y amoroso del evento, Gomez confesó que la felicidad se vio empañada por pensamientos obsesivos: “Estaba llorando y temiendo lo peor apenas semanas después de casarme. En lugar de estar presente y decir: ‘OK, wow, hemos hecho algo genial’, siempre estoy pensando: ‘OK, pero todo esto podría desaparecer mañana, ¿cómo puedo asegurarme de que eso no pase?’”.

Selena Gomez no ha ocultado sus dificultades con la salud mental. Desde que en 2020 reveló haber sido diagnosticada con trastorno bipolar, la intérprete de Lose You To Love Me se ha convertido en una de las voces más influyentes en la visibilización de los problemas psicológicos entre las celebridades y el público joven. Además de este diagnóstico, la artista ha enfrentado episodios de ansiedad y depresión, especialmente tras su lucha contra el lupus y el trasplante de riñón que recibió en 2017.

Su franqueza quedó plasmada en el documental “My Mind & Me”, donde permitió al mundo observar su batalla interna y su compromiso con la recuperación. “Mi mente es una fuerza por sí sola. Amo quién soy y cómo funciona mi mente porque es quien soy; ahora tengo una mejor relación con ella”, expresó en esa producción, reafirmando el mensaje que repitió durante la conferencia: aprender a convivir con la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza.

Más allá de su carrera artística, Selena ha canalizado su experiencia personal hacia el activismo. En 2020 fundó el Rare Impact Fund, una iniciativa que busca recaudar hasta 100 millones de dólares para apoyar programas de salud mental en jóvenes de todo el mundo. En colaboración con Sephora y su línea de maquillaje Rare Beauty, la artista impulsó el proyecto Make A Rare Impact, destinado a financiar programas de apoyo psicológico y educación emocional.

Durante el Día Mundial de la Salud Mental, del 10 al 12 de octubre de 2025, la compañía anunció que el 100 % de las ventas del nuevo perfume de Rare Beauty sería donado a esta causa. “Hace cinco años, lanzamos el Rare Impact Fund con un objetivo simple: ayudar a que más jóvenes en todo el mundo se sientan vistos, apoyados y cuidados”, afirmó la cantante. Hasta la fecha, la fundación ha recaudado más de 20 millones de dólares y apoya a 30 organizaciones en cinco continentes.

En su intervención, Selena también mencionó el consejo que más la ha marcado de su amiga Taylor Swift: “Nunca seas la persona más inteligente en la habitación. Rodéate de personas más inteligentes que tú”. Una frase que, según explicó, le ha ayudado a mantener los pies en la tierra y a confiar en su entorno, especialmente en los momentos más difíciles.

Además de su compromiso con la salud mental, Gomez sigue destacando en la música. Este año lanzó junto a Benny Blanco el álbum “I Said I Love You First” (marzo de 2025), un trabajo que refleja la madurez emocional y la estabilidad que ha intentado construir.

“Sé que no estoy sola”, dijo alguna vez al referirse a sus ataques de pánico y depresión derivados del lupus. Hoy, esas palabras resuenan con más fuerza que nunca: Selena Gomez se ha convertido en símbolo de resiliencia, autenticidad y esperanza, recordando que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en fuente de inspiración y cambio.