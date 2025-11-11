Christian Nodal denuncia negación de visas a su mariachi

Más allá del aspecto logístico, Christian Nodal aprovechó el escenario para enviar un poderoso mensaje de solidaridad a la comunidad latina migrante en Estados Unidos.

El cantante mexicano Christian Nodal vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera durante el inicio de su gira por Estados Unidos.

En un concierto celebrado en California, el intérprete de “Botella tras botella” se sinceró con su público al revelar que a varios de sus mariachis les negaron la visa de trabajo, impidiéndoles acompañarlo en el escenario.

“Ya tenemos ocho años pisando con la visa de trabajo americana, y esta vez a muchos de mis mariachis se la negaron”, expresó visiblemente conmovido ante una multitud que lo ovacionó por su sinceridad y profesionalismo.

Según medios como People en Español, Infobae y El Universal, la negativa se produjo en las últimas semanas, afectando directamente al equipo que ha estado junto a Nodal durante gran parte de su trayectoria artística. El sonorense explicó que esta situación no se trató de una decisión artística, sino de un contratiempo migratorio que lo obligó a reorganizar su presentación a último momento.

A pesar de las dificultades, Nodal decidió no cancelar sus conciertos y adaptó su espectáculo con el personal disponible, agradeciendo públicamente a los músicos que lograron viajar. “Ha sido algo muy fuerte para mí… pero seguimos adelante, porque la música y el cariño de la gente pueden más que cualquier obstáculo”, afirmó el artista.

Más allá del aspecto logístico, Christian Nodal aprovechó el escenario para enviar un poderoso mensaje de solidaridad a la comunidad latina migrante en Estados Unidos. Con tono firme y emocionado, pidió unión entre los trabajadores que, como sus músicos, enfrentan obstáculos para ejercer su oficio fuera de su país.

“Las decisiones que se están tomando están afectando a todos. Es importante que estemos bien unidos como latinos, como raza que viene aquí con el sueño de crecer”, expresó el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

El cantante también lanzó una advertencia a quienes creen que estas medidas no los afectan directamente: “La gente que vive en un privilegio y cree que no le va a afectar, les juro que cuando la raza latina no esté aquí les va a afectar mucho”, dijo Nodal entre aplausos.

Con este llamado, el artista no solo visibilizó las trabas burocráticas que enfrentan los músicos extranjeros, sino que también destacó la relevancia de la comunidad latina en la vida económica y cultural de Estados Unidos.

El hecho de que las visas fueran negadas por primera vez en ocho años despertó interrogantes sobre un posible endurecimiento en los criterios migratorios para artistas latinos. Nodal enfatizó que ni él ni su equipo habían vivido algo similar antes, lo que agrava la preocupación sobre el impacto de las decisiones migratorias en el ámbito cultural.

“Esto nos está afectando a todos los que trabajamos y soñamos fuera de nuestro país. A veces no se entiende lo que representa una visa para quienes vivimos de la música y del esfuerzo”, reflexionó el cantante.

Mientras su equipo legal busca resolver la situación de los músicos afectados, Christian Nodal continúa con su gira por Palm Desert, Miami y otras ciudades estadounidenses, antes de viajar a Las Vegas para asistir a los Latin Grammy 2025, donde compite en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

El incidente deja en evidencia los retos que enfrentan los artistas latinos para cruzar fronteras y mantener vivo su arte en medio de políticas migratorias cambiantes. Sin embargo, también resalta la resiliencia de figuras como Nodal, que continúan representando con orgullo a México y a la comunidad latina en los escenarios internacionales.