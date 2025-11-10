Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026: la razón detrás de su ausencia

Por primera vez en casi una década, la artista no competirá por ningún premio en una edición marcada por grandes lanzamientos y ausencias notables.

La estadounidense Taylor Swift, que ostenta 14 gramófonos dorados y cuatro galardones en la categoría de Álbum del Año, quedó fuera de la lista oficial de nominados no por falta de éxito, sino por una cuestión puramente técnica.

Según confirmó The Recording Academy, Swift no cumplió con el periodo de elegibilidad para esta edición, que comprendía desde el 31 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2025. Su álbum más reciente, The Life of a Showgirl, fue publicado en octubre de 2025, es decir, fuera del rango considerado para las nominaciones de este año.

La cantante de "Anti-Hero" tampoco lanzó sencillos ni videoclips oficiales dentro del plazo, lo que imposibilitó su inclusión en cualquier categoría. Aun así, la obra podría competir en la edición de 2027, donde se espera que tenga un papel protagónico dada la expectativa generada por su lanzamiento.

La ausencia de Taylor Swift no responde a un declive en su popularidad ni a un distanciamiento de la industria musical. Por el contrario, su carrera continúa en ascenso tras el éxito mundial de The Eras Tour, considerado uno de los espectáculos más lucrativos en la historia de la música contemporánea.

Medios especializados como Billboard y Rolling Stone destacaron que la artista tomó el tiempo necesario para perfeccionar su nuevo proyecto discográfico, priorizando la calidad sobre la estrategia de calendario. “No se trata de una exclusión por relevancia, sino de un tema de fechas”, señaló un analista de Variety, resaltando que el impacto de su música sigue siendo dominante en las listas globales.

Aunque su nombre no figura entre los nominados, la presencia de Swift en la ceremonia del 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles no está descartada. De acuerdo con PEOPLE, la artista podría asistir como presentadora, invitada o incluso intérprete especial, siempre que sea convocada por la producción del evento.

No sería la primera vez que la cantante asiste sin estar nominada. En 2009, por ejemplo, presentó un premio y compartió escenario con Miley Cyrus. Todo dependerá de su agenda y de la invitación formal de la Academia.

Taylor Swift sigue siendo una de las artistas más premiadas en la historia de los Grammy. Con 14 victorias, ostenta un récord único: es la primera intérprete en ganar cuatro veces el galardón a Álbum del Año, gracias a Fearless, 1989, Folklore y Midnights.

Su última aparición en los premios fue en 2025, cuando recibió nominaciones por The Tortured Poets Department, un trabajo que reafirmó su madurez lírica y su influencia transversal en la cultura pop. Desde su primera nominación en 2008 como Mejor Artista Nuevo, Swift solo ha estado ausente en tres ediciones: 2009, 2011 y 2017.

Mientras Swift prepara su regreso, la edición 68 de los Grammy promete una competencia intensa. Kendrick Lamar lidera con nueve nominaciones, incluyendo Álbum, Canción y Disco del Año por su proyecto GNX y el sencillo Luther.

Le sigue Lady Gaga, con siete nominaciones gracias a Mayhem y su aclamado tema Abracadabra. Otros artistas destacados son Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones. El puertorriqueño vuelve a posicionarse en las categorías principales con su sencillo DtMF, mientras Carpenter repite éxito con Man’s Best Friend.

En Álbum del Año también figuran Justin Bieber con Swag y Leon Thomas con MUTT, completando una de las ternas más diversas de los últimos años.

Aunque Taylor Swift no figure en esta edición, su sombra sigue proyectándose sobre la industria. Su capacidad de reinventarse y mantenerse relevante promete que su ausencia será solo temporal. Todo apunta a que, cuando llegue la edición 2027, Swift regresará a los Grammy con fuerza renovada y nuevas historias que contar.