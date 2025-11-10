Kim Kardashian falla el examen, pero no renuncia a convertirse en abogada

La celebridad no logró aprobar la exigente evaluación en California, pero lejos de desanimarse, reafirmó su compromiso con su sueño.

A través de una publicación en Instagram, la estrella de 45 años compartió el resultado y reflexionó sobre el largo camino que ha recorrido desde que inició su formación jurídica hace seis años.

“Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, escribió con ironía. Sin embargo, la también influencer dejó claro que continuará su preparación: “Seis años después de iniciar este camino hacia el derecho, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”.

La figura mediática agradeció a quienes la han acompañado en este proceso y sostuvo que el resultado adverso no la detendrá. “Gracias a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora en este trayecto. No haber llegado no es fracasar, es una motivación. Estuve muy cerca de aprobar el examen y eso solo me motiva aún más. ¡Vamos!”, escribió en sus historias.

El examen de abogacía de California es uno de los más difíciles de Estados Unidos. Se realiza dos veces al año e incluye cinco preguntas de ensayo, una prueba de desempeño de 90 minutos y 200 preguntas de opción múltiple. Cada año, cerca de 16.000 personas intentan superarlo, aunque las tasas de aprobación suelen ser bajas.

A diferencia de la mayoría de los aspirantes, Kim Kardashian no asistió a una escuela de derecho tradicional. En su lugar, siguió el programa de aprendizaje autorizado por el estado de California, que permite prepararse bajo la supervisión de un abogado o juez en ejercicio. Este camino requiere miles de horas de práctica legal documentada.

Su mentora, la abogada Jessica Jackson, detalló la magnitud del esfuerzo: “Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con nada más que un feroz deseo de luchar por la justicia”. Según Jackson, la empresaria dedicó 18 horas semanales de estudio, 48 semanas al año, durante seis años, acumulando un total de 5.184 horas de formación. “Se enfocó en su faceta académica mientras criaba a sus cuatro hijos, dirigía negocios, grababa programas de televisión y asistía a tribunales para abogar por otros”, añadió.

El interés de Kim por el derecho no es nuevo. En 2018 comenzó una pasantía en un bufete de abogados en San Francisco, inspirada por el legado de su padre, Robert Kardashian, el reconocido abogado que defendió a O. J. Simpson en el mediático juicio de 1995.

En diciembre de 2021, celebró un primer logro al aprobar el “baby bar”, una prueba preliminar que mide los conocimientos básicos en derecho. “¡Aprobé el examen baby bar! Mirándome al espejo, hoy estoy realmente orgullosa de la mujer que veo reflejada”, escribió entonces en X, recordando el esfuerzo que le tomó llegar hasta allí.

Más allá del examen, Kardashian ha estado involucrada activamente en proyectos de reforma penitenciaria y defensa de los derechos humanos. Su trabajo contribuyó a la conmutación de sentencias de personas como Alice Marie Johnson y Chris Young, y ha participado en reuniones en la Casa Blanca para discutir temas de justicia penal junto a líderes políticos, incluida la vicepresidenta Kamala Harris.

En abril de 2024 volvió al recinto presidencial para participar en una mesa redonda sobre el sistema judicial estadounidense. Paralelamente, protagoniza la serie “All’s Fair”, creada por Ryan Murphy, donde interpreta a una abogada de divorcios, fusionando así su carrera mediática con su vocación legal.

Lejos de rendirse, Kim Kardashian considera que este revés es solo un paso más hacia su meta: “Me dijeron que este era un camino casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de leyes, pero era mi única opción y se siente tan, tan, tan bien estar aquí y en camino de lograr mis metas”, expresó.

Con su perseverancia y disciplina, la empresaria demuestra que su búsqueda por la justicia va más allá del espectáculo, y que su sueño de convertirse en abogada sigue firme aunque el título aún esté en espera.