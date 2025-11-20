Carlos Vives lanza el 'Tour Al Sol 2026': una celebración de su legado y nueva música

Con el anuncio de su esperado tour, el artista vuelve a demostrar por qué su nombre sigue iluminando la música latina.

El ícono colombiano emprenderá una nueva gira el próximo año por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, un recorrido que marcará el inicio de una etapa en la que honra su trayectoria, presenta nuevas creaciones y reivindica la identidad hispana como eje fundamental de su obra.

La gira, que ya genera entusiasmo entre sus seguidores alrededor del continente, condensa más de tres décadas de carrera y promete un encuentro profundo con los sonidos, la historia y la sensibilidad que han definido su propuesta artística. Vives no solo recupera clásicos que han marcado generaciones, sino que también abre la puerta al lanzamiento de su próximo álbum El último disco, cuyo adelanto será parte central del espectáculo.

“Es un concierto novedoso porque, además de hacer un recorrido por mi carrera desde aquellos clásicos de mi carrera, es el adelanto de canciones nuevas de mi álbum El último disco, que está a punto de salir… Es un concierto que es un viaje al sol, literal, en lo creativo, en el ritmo, en la música del concierto, es un viaje con mi provincia, que es mi nave, alrededor del sol”, explica el artista.

Una de las grandes apuestas conceptuales del “Tour Al Sol” es su diseño narrativo. Cada función estará estructurada siguiendo el ciclo solar: amanecer, mediodía y atardecer, una metáfora cargada de identidad para el cantante, quien reconoce en la luz y el calor del sol un elemento esencial de su historia personal y cultural.

“Nací en un lugar con mucho sol y dependo mucho del sol; el sol nos define. Mi música me llevó a lugares, a reconocer a mi familia que habla en español… Es un viaje al sol porque en todo sentido el sol nos marca el camino, y este concierto es así de principio a fin, un sol que amanece, un sol que se pone, y nosotros alrededor de él”, afirma emocionado.

Ese sol, símbolo histórico de La Provincia, será el eje visual del espectáculo, emergiendo en escena para envolver al público en una atmósfera cálida y profundamente latinoamericana. La puesta en escena incluirá elementos que resaltan su estética característica, fusionando tradición, modernidad y un mensaje claro: volver a la raíz sin dejar de evolucionar.

Te puede interesar: Christian Nodal, en medio de tensión, acude a audiencia federal por caso contra Universal

Te puede interesar: Renée Zellweger presenta la estatua de Bridget Jones en Londres

La gira también tiene un componente nostálgico. En 2025 se cumplen tres décadas desde el lanzamiento del emblemático álbum La Tierra del Olvido, una producción que redefinió el vallenato y modernizó la música colombiana ante el mundo. Canciones como La gota fría, Fruta fresca y Ella es mi fiesta volverán a sonar renovadas, reafirmando la vigencia de un repertorio que se convirtió en patrimonio emocional del público latino.

A través de este viaje musical, Vives busca reconectar con quienes lo han acompañado desde sus inicios y acercarse a nuevas generaciones con una propuesta que combina memoria, innovación y un mensaje claro sobre la importancia de la identidad cultural.

El “Tour Al Sol 2026” no solo es un espectáculo: es también una declaración. Para Vives, este momento histórico exige reivindicar la herencia hispana y combatir los discursos que intentan fragmentar su sentido.

“En nuestro continente se dio la mezcla, nos juntamos y nuestra cultura es el resultado de esa mezcla… Este año ha sido importante para aprovechar la oportunidad que tengo de llevar este mensaje a las nuevas generaciones y derribar muchos de esos relatos que fueron puestos allí para dividirnos y hacernos daño. Este año ha sido el año de la lucha por nuestra hispanidad”, sentencia.

Con una gira que combina emoción, identidad, memoria y estrenos, Carlos Vives invita a su público a celebrar lo que somos: una mezcla viva que se reconoce en su lengua, su música y su luz.

Las entradas ya están disponibles en su sitio oficial. www.carlosvives.com