Christian Nodal, en medio de tensión, acude a audiencia federal por caso contra Universal

La jornada judicial se convirtió en un episodio de alta expectación, tensión mediática y horas de incertidumbre.

El cantante mexicano sí se presentó ante las autoridades este 18 de noviembre en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado junto al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para atender la audiencia relacionada con la denuncia interpuesta por la disquera Universal, que lo acusa de haber utilizado documentos presuntamente falsos.

Desde temprano, decenas de reporteros, fotógrafos y camarógrafos esperaron su llegada. Nodal, quien debía presentarse junto a sus padres Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, arribó al sitio sin emitir declaración alguna, a pesar del asedio mediático. Su presencia era crucial: en caso de inasistencia, el Juez de Control tenía la facultad de ordenar su comparecencia o incluso girar una orden de aprehensión. Sin embargo, el artista cumplió con la citación y entró directamente al recinto.

El conflicto legal se originó tiempo atrás, cuando el cantante habría presentado ante autoridades 32 contratos con certificaciones presuntamente falsas. De acuerdo con versiones judiciales, dictámenes periciales indicaron que los documentos sí podrían ser apócrifos, lo que llevó a la disquera a solicitar una audiencia de imputación por el delito de uso de copia de documento público falso. Como los hechos habrían ocurrido cuando Nodal aún era menor de edad, sus padres también están implicados en el caso.

La tarde avanzó entre incertidumbre y logística. Afuera, miembros de seguridad del cantante fueron captados reorganizando rutas y revisando posibles salidas para evitar aglomeraciones y garantizar su protección. La magnitud mediática creció cuando se confirmó que la audiencia programada inicialmente para las 14:00 horas sufrió un retraso de casi seis horas antes de iniciar.

Una vez que la audiencia comenzó, se autorizó el ingreso de ocho representantes de medios de comunicación, mientras que el resto permaneció a las afueras del área judicial. La diligencia se desarrolla por la denuncia de Universal, que reclama la titularidad de los derechos de las canciones que Nodal intentó registrar a su favor, aun cuando según la disquera mantenía un contrato vigente con ellos.

Pasadas las once de la noche, el abogado de Nodal, Rodrigo Flores Calderón, confirmó ante los medios que la audiencia seguía desarrollándose:

“La audiencia no se va a diferir… No puedo darte más datos, vamos desarrollando la audiencia y cuando terminemos les doy detalles”, declaró.

La expectativa sobre el resultado crece, especialmente porque la audiencia de imputación podría derivar en nuevas medidas judiciales dependiendo del avance del caso. De momento, ni Nodal ni sus familiares han emitido declaraciones públicas sobre el proceso, mientras Universal sostiene que los certificados y contratos presentados carecían de autenticidad y afectaban derechos contractuales previos.

El caso continúa bajo la supervisión de un juez federal, y se prevé que la resolución de esta etapa definirá los siguientes pasos en una disputa que, desde su origen, ha marcado uno de los capítulos legales más complejos en la carrera del cantante. La audiencia permanece en curso y se esperan más actualizaciones en las próximas horas.