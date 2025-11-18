Cynthia Erivo rompe el silencio tras el ataque a Ariana Grande en Singapur

La promoción internacional de Wicked: For Good vivió uno de sus momentos más tensos el pasado 13 de noviembre.

Un hombre conocido como “Pyjama Man” irrumpió en plena alfombra amarilla y sorprendió físicamente a Ariana Grande. Aunque el equipo de seguridad actuó con rapidez, fueron las propias protagonistas de la película quienes reaccionaron primero. Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba, se convirtió en un apoyo directo para su compañera en medio del caos.

El episodio volvió a generar conversación esta semana después de que Erivo compartiera públicamente cómo vivió ese instante y cómo ha impactado al elenco de la esperada producción musical. Sus declaraciones surgieron durante una presentación especial organizada por el sindicato de actores en Los Ángeles, donde la actriz habló de la experiencia con profunda sinceridad.

“Hemos pasado por situaciones muy difíciles. Incluso esta última semana hemos tenido que enfrentar cosas realmente fuertes y esta película nos ha permitido crecer como personas, amigas, como artistas, como actrices”, expresó Erivo mientras Ariana Grande, visiblemente conmovida, escuchaba con lágrimas en los ojos.

El individuo que logró cruzar la barricada fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años famoso en redes sociales por aparecer inesperadamente en conciertos y espectáculos. Bajo el alias “Pyjama Man”, Wen se autodescribe como “el troll más odiado” y publica videos de cada una de sus irrupciones, en las que a menudo termina escoltado por personal de seguridad. En Singapur, su salto hacia Ariana Grande terminó en un abrazo inesperado que generó confusión y alarma entre los presentes.

Videos grabados por los asistentes muestran a Cynthia Erivo siendo la primera en intervenir para separar al intruso de la cantante, mientras pedía que se apartara. Michelle Yeoh también actuó con rapidez para poner a salvo a Grande, segundos antes de que los guardias redujeran a Wen.

La situación evocó inevitablemente el recuerdo del atentado terrorista ocurrido en el concierto de Ariana Grande en Mánchester en 2017, donde murieron 22 personas. Aunque esta vez no hubo heridos, el impacto emocional fue evidente en la artista, quien no ofreció declaraciones públicas tras el susto.

Durante su intervención en Los Ángeles, Erivo destacó que los desafíos vividos en el rodaje y en la gira promocional han fortalecido los lazos del equipo creativo de Wicked: For Good. “Eso es lo especial de este proyecto. No se consigue una familia así todos los días en un set. Hemos tenido mucha suerte de contar con este grupo de personas”, afirmó.

Te puede interesar: Jacob Elordi y Margot Robbie desatan polémica con el explosivo tráiler de ‘Cumbres borrascosas’

Te puede interesar: Zendaya marca distancia de Sydney Sweeney por nuevas polémicas

La actriz también subrayó lo que la película ha significado para ella a nivel personal. “Estoy desesperadamente agradecida de que Wicked haya ocurrido para mí, porque me ha permitido mirar de frente aspectos que antes evitaba”, dijo.

La actuación de Wen en Singapur no fue un hecho aislado. Según reportes de medios como Daily Mail y publicaciones australianas, el joven ha protagonizado múltiples interrupciones de alto perfil. En 2024, retrasó la final masculina de los 100 metros durante los Juegos Olímpicos de París al atravesar la pista minutos antes del inicio. Un año antes, interrumpió la final del Cricket World Cup, y también intentó ingresar al campo durante el Mundial Femenino de la FIFA.

Su presencia inesperada ha alcanzado igualmente recitales de artistas como The Weeknd, The Chainsmokers y Katy Perry, donde ha escalado escenarios o se ha aproximado sin autorización a las estrellas.

Tras su arresto en la alfombra amarilla, Wen publicó en redes sociales un mensaje irónico agradeciendo a Ariana Grande y asegurando haber quedado en libertad. Sin embargo, según reportó la BBC, fue posteriormente imputado formalmente por alteración del orden público, un cargo que en Singapur puede implicar multas de hasta S$2.000 (aproximadamente 1.500 dólares).

Mientras tanto, mantiene activa una cuenta en GoFundMe solicitando dinero “para pagar sus cuentas”, aunque, según Indy100, no ha conseguido recaudar fondos.