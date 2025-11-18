Actor volvió al escenario tras perder medio pulmón al confundir un cáncer con una gripe

El sudafricano Jarryd Nurden , de 34 años, ha convertido una tragedia médica en una historia de resiliencia que está inspirando a miles de personas en todo el mundo.

Después de perder la mitad de un pulmón por un cáncer extremadamente raro, el intérprete regresó finalmente a los escenarios, decidido a recuperar la vida y la carrera que estuvieron a punto de escapársele. “Estuve en el infierno”, confesó, recordando los meses más difíciles de su tratamiento.

Nurden, originario de KwaZulu-Natal y afincado en Londres desde 2021, se encontraba persiguiendo su sueño de hacer teatro musical en el West End cuando comenzó a sentirse enfermo. En un principio, creyó que se trataba simplemente de “una gripe muy fuerte”. Sin embargo, lo que parecía un cuadro viral terminó convirtiéndose en un diagnóstico devastador: una neoplasia neuroendocrina maligna primaria del pulmón, una forma de cáncer poco común y de evolución agresiva.

“Cuando recibí esa llamada, fue cuando mi mundo se derrumbó”, afirmó en una entrevista con The Independent. “Hasta ese momento, había hecho planes sobre cómo sobrevivir, pero como esto ahora me sacaba de la ecuación por Dios sabe cuánto tiempo, pensé: Estoy realmente jodido”.

El actor continuó trabajando mientras los médicos realizaban pruebas, convencido de que solo luchaba contra una enfermedad pasajera. Incluso actuó en una pantomima navideña, pese a cargar con malestares constantes. Nurden señaló además que tenía cicatrices en un pulmón por un incidente de ahogamiento en su infancia, lo que en un inicio confundió a los especialistas.

La noticia final llegó en enero de 2023: el día en que se enteró de que había conseguido su primer papel importante en el West End, en el musical We Will Rock You, también le comunicaron que su tumor había duplicado su tamaño. Siete meses más tarde, los médicos confirmaron que era canceroso.

“Esa llamada telefónica siempre la he descrito como estar bajo el agua”, contó. “Todo se ralentiza, y piensas, ‘Oh, tengo cáncer’. No bebo, no fumo, trabajo muy duro. ¿Cómo está pasando esto?”.

Frente a él se abrían dos caminos: someterse a quimioterapia y radioterapia, o recurrir a una cirugía mayor para retirar completamente el lóbulo afectado del pulmón. El actor optó por la segunda opción. En octubre de 2023 se sometió a una lobectomía, en la que los cirujanos retiraron el lóbulo inferior del pulmón.

La recuperación fue una prueba extrema. “Recuperarse fue realmente difícil, porque la primera cirugía abierta, la mayor, salió realmente mal, con muchas complicaciones”, relató. “Creo que fue un momento crítico. Y luego simplemente no mejoraba. Estuve cuatro meses en el hospital. Tuve que someterme a una segunda cirugía abierta para limpiar infecciones. Fue un infierno”.

Su prolongada hospitalización lo obligó a rechazar un papel en la gira internacional de Chicago, pero esta pausa forzosa no marcó el final de su carrera. Tras superar el proceso médico, recibió una nueva oportunidad: interpretar a Mary Sunshine en la temporada de septiembre del musical en China.

“Estaba realmente orgullosa de mí mismo por tener tanto coraje, pero también no había otra opción”, aseguró. “Quiero decir, el desafío fue intenso. Fue un ensayo de un día en Londres. Fue volar al otro lado del mundo, aterrizar, dos horas de ensayo, de vuelta al escenario. ¡Con la ropa más ajustada también!”

Hoy, Jarryd Nurden se ha convertido en símbolo de determinación. Su retorno a los escenarios demuestra que, incluso después de perder medio pulmón, la pasión puede ser más fuerte que cualquier diagnóstico.