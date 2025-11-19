Renée Zellweger presenta la estatua de Bridget Jones en Londres

La actriz develó oficialmente la estatua dedicada al personaje que la acompañó en la pantalla durante más de dos décadas y que la convirtió en uno de los rostros más queridos del cine británico.

El homenaje, instalado en la emblemática plaza de Leicester Square, se suma al recorrido escultórico Scenes in the Square, donde también figuran íconos como Harry Potter, Paddington o Mary Poppins.

La ceremonia, realizada el lunes 17 de noviembre, estuvo cargada de emoción y humor. La actriz británica Shally Phillips, quien interpreta a una de las mejores amigas de Bridget en la saga, fue la encargada de hacer la cuenta regresiva: “Tres, dos, uno”, exclamó justo antes de retirar la tela que cubría la obra. Tras un pequeño enredo que provocó risas entre ambas intérpretes, la estatua finalmente quedó al descubierto.

Zellweger, de 56 años, no ocultó su entusiasmo: “Es un sueño hecho realidad”, dijo al ver por primera vez la figura de bronce, que muestra a Bridget con su inconfundible diario y un bolígrafo en la mano. Entre bromas, la actriz añadió: “Creo que es mucho más bonita que yo”, un comentario que arrancó risas entre los asistentes.

La escritora Helen Fielding, creadora del fenómeno literario El diario de Bridget Jones, también asistió al evento, así como miembros del elenco de la nueva película Bridget Jones: loca por él (2025), entre ellos Leo Woodall y Chiwetel Ejiofor. La saga, que inició en 2001, consolidó a Zellweger como una figura cinematográfica global, y su interpretación le ha valido incontables elogios a lo largo de los años.

Durante la presentación, la actriz reflexionó sobre el impacto cultural del personaje y sobre la conexión que genera en el público: “Todos compartimos de alguna manera afinidad con Bridget, porque nos hace sentirnos reconocidos y eso es una bendición enorme”, expresó la intérprete, ganadora del Oscar en 2004 por Cold Mountain y en 2020 por Judy.

Zellweger destacó que, gracias a su participación en las cuatro películas en las que compartió pantalla con actores como Colin Firth y Hugh Grant, ha logrado construir una “familia extendida” en la industria, marcada por amistades profundas y un sentido de comunidad que trasciende la ficción.

📽️✨ Bridget Jones has officially joined the stars of Leicester Square!



A brand-new statue of the iconic character — played by Renee Zellweger — now sits alongside legends like Paddington Bear, Harry Potter, and Mary Poppins as part of the Scenes in The Square trail, celebrating… pic.twitter.com/M5adC9oP30 — Visit London (@visitlondon) November 18, 2025

La nueva escultura representa a Bridget Jones con el cabello recogido y una falda característica del personaje, mientras sostiene con fuerza su famoso diario y apoya un bolígrafo en su barbilla, un gesto que remite a su espíritu reflexivo y torpe. Esta obra es la primera del recorrido Scenes in the Square dedicada a una comedia romántica, un género que forma parte esencial de la identidad del cine británico de los últimos 30 años.

Ubicada en un punto estratégico de Leicester Square zona emblemática del entretenimiento londinense, la estatua se integra al conjunto de esculturas que celebran momentos icónicos del cine y la televisión. La intención es invitar a los visitantes a reconectar con personajes que marcaron generaciones y que forman parte del legado cultural del Reino Unido.

Aunque su pareja, el presentador británico Ant Anstead, no pudo asistir al evento, compartió imágenes del momento en sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Icónica”, acompañando un video donde se ve a Zellweger emocionada frente a la estatua. La pareja, que mantiene una relación discreta desde hace tres años y medio, suele apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales y familiares.

El personaje de Bridget Jones nació en 1995 como una columna anónima en The Independent, antes de convertirse en un fenómeno literario y después cinematográfico. La saga incluye cuatro películas: El diario de Bridget Jones (2001), Bridget Jones: Sobreviviré (2004), El bebé de Bridget Jones (2016) y Bridget Jones: Loca por él, estrenada en febrero de este año.

Para Zellweger, volver a ponerse en la piel de Bridget sigue siendo un placer. “Pasar un rato en su mundo y en su piel de vez en cuando es muy divertido”, confesó durante el evento. Y este homenaje en bronce, que ahora forma parte del corazón cultural de Londres, es una muestra más de cuánto sigue significando para el público un personaje que, con humor y vulnerabilidad, conquistó al mundo.