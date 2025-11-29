Hombre que agredió a una anciana de 84 años en Soná es imputado por violencia de género

Según los familiares, el agresor es un vecino de la comunidad. El hombre habría agredido a la anciana hasta dejarla tirada en el piso, con golpes en varias partes de su anatomía y el rostro.

El hombre vinculado a la brutal agresión física en perjuicio de una anciana de 84 años fue imputado por el delito de violencia de género, tras enfrentarse a una audiencia en la Personería Municipal de Soná, en la provincia de Veraguas.

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer los resultados de la audiencia a la que se enfrentó este ciudadano de 33 años, acusado de este violento hecho ocurrido el pasado 24 de noviembre en el sector de Rodeo Viejo.

Tras legalizar la aprehensión del individuo, el juez decretó la medida cautelar de detención provisional por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones.

El incidente ocurrió dentro de la residencia de la víctima, quien inicialmente fue atendida en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, la adulta mayor fue trasladada al Hospital Santo Tomás, donde permanece bajo tratamiento médico y en estado grave.

Fueron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) quienes lograron la aprehensión del sospechoso en las cercanías del lugar donde ocurrió la agresión, tras emitirse una orden de captura por parte del Ministerio Público. Familiares de la víctima interpusieron la denuncia que dio paso a las diligencias y claman por justicia.

Según el reporte policial, el agresor es un vecino de la víctima. El hombre habría agredido a la anciana hasta dejarla tirada en el piso, con golpes en varias partes de su anatomía y el rostro.

