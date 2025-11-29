MiBus modifica cronograma de precalificación para proyecto de movilidad eléctrica

El documento actualizado ya se encuentra disponible en los canales oficiales del proceso, entre ellos la Plataforma PanamáCompra y el portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó la emisión de la Enmienda No. 3 al Documento de Precalificación del proceso para la adquisición de una solución integral de movilidad eléctrica para el sistema de buses de la capital, como parte del Proyecto Integral de Electromovilidad y de Aumento de la Resiliencia de la Infraestructura de Transporte Público.

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva enmienda establece que la fecha límite para la presentación de solicitudes de precalificación será el 20 de enero de 2026, hasta las 12:30 p.m., hora de Panamá. Asimismo, se precisa que las solicitudes no podrán presentarse en formato electrónico.

La apertura de las solicitudes se realizará el mismo día, 20 de enero de 2026, a partir de las 12:31 p.m., en el Centro de Operación y Ejecución de Ojo de Agua, ubicado en el distrito de Panamá.

Como parte del proceso, MiBus también anunció dos actividades clave para los interesados: una segunda reunión virtual de aclaraciones, programada para el miércoles 10 de diciembre de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., y una visita en campo al COE El Chorrillo, prevista para el martes 16 de diciembre, en el mismo horario.

El documento actualizado ya se encuentra disponible en los canales oficiales del proceso, entre ellos la Plataforma PanamáCompra y el portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con esta enmienda, MiBus reiteró su compromiso con la modernización del transporte público y el avance hacia un sistema más sostenible, eficiente y resiliente, a través de la electrificación de la flota de buses en la ciudad de Panamá.