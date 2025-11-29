¿Tornado en Colón? Residentes de Barrio Sur sorprendidos por fenómeno atmosférico, Sinaproc investiga

Personal de la empresa de distribución eléctrica acudió al lugar para r establecer el servicio

Colón/Los residentes de Barrio Sur, en la provincia de Colón, vivieron momentos de pánico la madrugada de este sábado, luego de que un fuerte vendaval azotara la comunidad, provocando desprendimientos de techos, caída de árboles y afectaciones en el tendido eléctrico.

De acuerdo con reportes publicados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la red social X, el fenómeno pudo estar relacionado con la posible formación de un tornado, lo que habría intensificado los daños registrados en la zona.

La señora Nalda, residente del sector, relató que el estruendo los despertó abruptamente en plena madrugada. Al salir de su vivienda, se encontraron con vidrios rotos, techos desprendidos y estructuras suspendidas en el aire por la fuerza del viento.

“Sentimos los golpes, nos levantamos y cuando salimos vimos los vidrios y los techos volando. Nunca habíamos vivido algo así”, narró con evidente conmoción.

Óscar Hernández fue enfático en decir que lo sucedido 'fue algo feo', narrando que estaban durmiendo cuando un ruido los despertó, al levantarse, vio como la pared de su casa había sido derrumbada por un árbol que quedó dentro de la casa. Agradeció que su familia esté bien, pero lamentó que su pequeño perro murió.

Dijo que como él hay otros vecinos cuyas casas se vieron afectadas y pidió la ayuda de las autoridades porque la economía está difícil y se acercan tiempos importantes.

Personal de la empresa de distribución eléctrica acudió al lugar para restablecer el servicio, mientras que funcionarios del Sinaproc realizaron un levantamiento de daños con el fin de coordinar la asistencia a las familias afectadas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Con información de Néstor Delgado