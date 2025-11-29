Recién nacida es hallada abandonada en Tinajitas y trasladada de urgencia a policlínica

Las autoridades informaron que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, ubicar a los responsables y determinar las circunstancias que llevaron al abandono de la menor.

Una recién nacida fue encontrada abandonada la tarde de este viernes en los alrededores de los tanques de reserva de agua del Idaan, ubicados en el sector de Tinajitas, tras una alerta ciudadana recibida a través de la línea 104.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al sitio, donde ubicaron a la bebé en condiciones de abandono. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a la Policlínica Dr. Generoso Guardia, para su evaluación médica.

Personal médico indicó que la menor tenía aproximadamente cuatro horas de nacida al momento de su ingreso y que, pese a las circunstancias en que fue encontrada, su condición de salud es estable. La recién nacida permanece bajo observación mientras se garantiza su protección integral.

Días pasados, en el sector de Río Sereno de Renacimiento, en Chiriquí también se reportó un hecho similar. Por este caso también se abrieron investigaciones.