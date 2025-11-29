Historias que inspiran: adultos mayores vencen el analfabetismo en emotivo acto

Las autoridades del Meduca destacaron que este programa busca cerrar brechas educativas, fortalecer la inclusión social y brindar nuevas oportunidades a personas que, por distintas razones, no pudieron acceder a la educación en su juventud.

Veraguas/Catorce adultos mayores, con edades comprendidas entre los 46 y 93 años, culminaron con éxito el Programa de Post-Alfabetización del Meduca en la provincia de Veraguas, logrando por primera vez en sus vidas aprender a leer y escribir, un hito que marca un antes y un después en su desarrollo personal.

El emotivo acto de graduación se realizó en la Escuela Los Hatillos, donde familiares, docentes y autoridades educativas fueron testigos del esfuerzo y la perseverancia de los participantes, quienes demostraron que nunca es tarde para cumplir una meta académica.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia lo protagonizó Carmela Agrazal, de 87 años, quien declamó el poema “Patria” del poeta panameño Ricardo Miró, ante los aplausos del público. Por su parte, Maximiliano Campo, de 93 años, recibió su certificado tras culminar satisfactoriamente las clases de español y matemáticas.

Las autoridades del Meduca destacaron que este programa busca cerrar brechas educativas, fortalecer la inclusión social y brindar nuevas oportunidades a personas que, por distintas razones, no pudieron acceder a la educación en su juventud.