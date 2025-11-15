Más de 4 mil personas asistieron a reclutamiento de Chiquita Brands en Bocas del Toro, según ministra Muñoz

Consultada también sobre el clima para las inversiones en el país, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que el Gobierno trabaja para consolidar la llegada de nuevas empresas, atraer inversión y fortalecer el crecimiento económico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el proceso de reclutamiento realizado en la provincia de Bocas del Toro tras el regreso de la empresa Chiquita Brands, más de 4.100 personas fueron atendidas, según informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

“Lo importante es que este es un nuevo comienzo para la provincia. (...) Me llama mucho la atención, lo he dicho antes, muchas mujeres y mucha gente joven participando (...) gente que quiere poner a producir esa provincia y sobre todo que nos deje una enseñanza: no podemos hacer que una provincia solo dependa de una industria y vamos a buscar todos los medios para que otras actividades económicas entren a la provincia", dijo.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante la instalación de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, realizada este sábado 15 de noviembre. Consultada sobre el clima para las inversiones, Muñoz aseguró que el Gobierno trabaja para consolidar la llegada de nuevas empresas, atraer inversión y fortalecer el crecimiento económico.

Por otra parte, tras la promulgación del Decreto Ejecutivo N.º 11 del 11 de noviembre de 2025 —que reglamenta los artículos 485, 486, 487 y 488 del Código de Trabajo y establece los parámetros para las huelgas en los servicios públicos—, y luego de que se anunciara que podría ser impugnado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Muñoz también se pronunció sobre el tema.

"La verdad es que ese es un sector que a todo se opone y nosotros tenemos que pensar en el pueblo panameño", manifestó la ministra tras ser consultada al respecto, quien también defendió la normativa.

Señaló que el decreto se fundamenta en el Código de Trabajo y no elimina el derecho a huelga, pero sí fija límites para garantizar la continuidad de los servicios considerados como "esenciales". “La huelga no se está apelando, el derecho de huelga continúa. Es un derecho que tienen todos los trabajadores, pero también es un derecho del pueblo panameño poder tener alimentos”, expresó.

Añadió que el Código de Trabajo establece que entre el 20% y el 30% del personal debe mantenerse laborando en servicios esenciales, con el fin de asegurar la atención a la población.

"Tenemos que ser serios y responsables. Precisamente ese es el llamado que hacemos el día de hoy. El derecho a huelga lo tienen todos los trabajadores de la forma correcta, pero no podemos dañar al pueblo panameño y no podemos hacer que un solo sector mande al país. No puede pasar", puntualizó.

Con información de Luis De Jesús Mendoza