Suspenden pagos de programas sociales en Darién y comarca Emberá Wounaan por condiciones climáticas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó la suspensión temporal de los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (ptmc) en 18 puntos de pago de la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan, debido a condiciones climáticas adversas, inseguridad en las vías de acceso y riesgo de crecida de ríos.

Según el comunicado oficial, la medida se adopta porque estas circunstancias impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática hacia los distintos puntos donde se realizan los pagos.

En la provincia de Darién, los corregimientos afectados son: Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné.

Mientras tanto, en la Comarca Emberá Wounaan, la suspensión impacta los puntos de pago de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

El Mides precisó que la reactivación de las jornadas de pago dependerá de la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones en estas zonas de difícil acceso.

La institución reiteró que la seguridad de los beneficiarios y del personal es su máxima prioridad, e indicó que cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.