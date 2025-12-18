Hombre permanecerá detenido tras violento ataque contra su expareja en San Miguelito

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:00 p.m., en el sector de Roberto Durán, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando el imputado ingresó a la residencia de su expareja mediante amenazas, presuntamente valiéndose de un arma de fuego, y le profirió palabras soeces.

Un hombre imputado por violencia de género permanecerá detenido, luego de que el Juzgado de Garantías confirmara la medida de detención provisional, tras acoger los argumentos de la Fiscalía sobre la persistencia de riesgos procesales y la situación de vulnerabilidad de la víctima, en un caso ocurrido en el distrito de San Miguelito.

La mujer manifestó que, desde hace 16 años, cuando inició la relación, el imputado ha ejercido conductas de maltrato, incluyendo insultos y humillaciones constantes.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2025, alrededor de las 7:00 p.m., en el sector de Roberto Durán, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando el imputado ingresó a la residencia de su expareja mediante amenazas, presuntamente valiéndose de un arma de fuego, y le profirió palabras soeces. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre ejerció violencia psicológica y física, al golpearla en distintas partes del cuerpo.

Aunque la víctima desistió del proceso, el Ministerio Público informó que la investigación continúa de oficio, por tratarse de un delito de interés público, manteniéndose así la decisión adoptada por el Juzgado de Garantías.