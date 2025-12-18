Caso 'La Parce': Procurador anuncia 'verificaciones' sobre beneficio que se le daría tras dudas en informe penitenciario

Gómez Rudy agregó “en mi conocimiento de lo que tengo al respecto, estos informes no se emiten a esa velocidad”, acotó.

Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, indicó que el Ministerio Público realizará las verificaciones correspondientes en relación con el caso de Katherine Carvalho, conocida como “La Parce”, luego de que surgieran cuestionamientos sobre un informe emitido por la junta técnica del sistema penitenciario, el cual —según explicó— habría sido elaborado en un tiempo inusualmente rápido.

De lo que tengo conocimiento hay un tema relacionado a un informe de la junta técnica del sistema penitenciario que fue desarrollado a una velocidad extraordinaria y sobre eso se realizarán las verificaciones que tengan que realizarse”, señaló el procurador.

El pronunciamiento se da en medio de una investigación que mantiene el Ministerio Público sobre el beneficio de trabajo comunitario otorgado a Carvalho, quien fue condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y se encontraba recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere) y recibió un beneficio que por el tiempo no le competía, pero que no se hizo efectivo luego de que la Fiscalía apelara por segunda vez a esa medida.

En ese contexto, el Procurador reiteró que el foco de atención está puesto en el proceso que realizó la Junta Técnica del Sistema Penitenciario que sustentó la decisión que fue igualmente aprobada por un juez de cumplimiento. “Hay un tema relacionado a un informe de la junta técnica del sistema penitenciario… y sobre eso se realizarán las verificaciones que tengan que realizarse”, reiteró.

En tanto, ayer la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y quien tiene bajo su paraguas a la Dirección del Sistema Penitenciario indicó que se mantienen abiertas investigaciones penales y administrativas relacionadas con el caso de alias “La Parce”, luego de detectarse presuntas irregularidades durante su permanencia en un centro penitenciario.

La ministra de Gobierno, aclaró que la investigación por presunta corrupción inició hace dos meses cuando, en medio de un operativo, a Katherine Carvalho, alias "La Parce", se le encontró objetos prohibidos, razón por la cual se interpuso una denuncia en el Ministerio Público.

Contó que la privada de libertad involucrada fue puesta inicialmente a disposición del Sistema Penitenciario mientras sus abogados realizaban los trámites legales correspondientes. Sin embargo, la solicitud no fue aprobada, por lo que la condenada permaneció bajo custodia del sistema.

Durante ese periodo, se registraron situaciones irregulares, entre ellas el hallazgo de teléfonos celulares dentro del centro penal, lo que dio origen a una investigación paralela que abarca tanto el ámbito penal como el administrativo.

Estas investigaciones derivaron en el cambio de la directora del centro penitenciario, quien fue removida de su cargo como parte de las acciones adoptadas mientras avanzan las diligencias. No obstante, la ministra fue enfática en decir que el Sistema Penitenciario no tiene facultad para otorgar trabajo comunitario, ya que esta decisión corresponde exclusivamente a los jueces.

Blanqueo, caso Odebrecht y caso Brands

Durante sus declaraciones, Gómez Rudy también se refirió al avance de los procesos por blanqueo de capitales, destacando que en 2025 ya se registran 81 personas condenadas, de las cuales 79 son personas naturales y dos personas jurídicas. “De eso se trata, poder ir de una manera progresiva en aumento para el sancionamiento de este tipo de conductas delictivas”, sostuvo.

En cuanto al caso Odebrecht, el procurador indicó que la audiencia, pospuesta en varias ocasiones, debe retomarse en enero próximo. “Como procurador general de la Nación, yo espero que esta audiencia pueda celebrarse efectivamente el 12 de enero, que es la fecha alterna en la que está programada”, afirmó, aclarando que la decisión final corresponde a los tribunales y que el Ministerio Público se encuentra preparado para sustentar la acusación.

Asimismo, confirmó que el Ministerio Público mantiene investigaciones en curso relacionadas con el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, sin adelantar si habrá nuevas detenciones o imputaciones. “Es una investigación en curso”, se limitó a señalar.

Las declaraciones del procurador se dieron a su salida de una reunión sobre blanqueo de capitales y combate al terrorismo, realizada este jueves en la ciudad de Panamá.

Con información de María De Gracia.