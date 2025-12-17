Caso 'La Parce' destapa presuntas fallas de control en centro penitenciario; ministra confirma investigación

Estas investigaciones derivaron en el cambio de la directora del centro penitenciario, quien fue removida de su cargo como parte de las acciones adoptadas mientras avanzan las diligencias.

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones penales y administrativas relacionadas con el caso de alias “La Parce”, luego de detectarse presuntas irregularidades durante su permanencia en un centro penitenciario.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, aclaró que la investigación por presunta corrupción inició hace dos meses cuando, en medio de un operativo, a Katherine Carvalho, alias "La Parce", se le encontró objetos prohibidos, razón por la cual se interpuso una denuncia en el Ministerio Público.

Sobre la medida de trabajo comunitario, recalcó que la privada de libertad involucrada fue puesta inicialmente a disposición del Sistema Penitenciario mientras sus abogados realizaban los trámites legales correspondientes. Sin embargo, la solicitud no fue aprobada, por lo que la condenada permaneció bajo custodia del sistema.

Durante ese periodo, se registraron situaciones irregulares, entre ellas el hallazgo de teléfonos celulares dentro del centro penal, lo que dio origen a una investigación paralela que abarca tanto el ámbito penal como el administrativo.

Estas investigaciones derivaron en el cambio de la directora del centro penitenciario, quien fue removida de su cargo como parte de las acciones adoptadas mientras avanzan las diligencias. No obstante, la ministra fue enfática en decir que el Sistema Penitenciario no tiene facultad para otorgar trabajo comunitario, ya que esta decisión corresponde exclusivamente a los jueces.

Las declaraciones se dieron a la salida de la Procuraduría General de la Nación, donde la ministra presentó una querella tras la difusión de videos y entrevistas de internos en redes sociales, en las que se hacen señalamientos sobre presuntas irregularidades en procesos internos, incluyendo licitaciones relacionadas con la alimentación en los centros penales.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan en curso y que se determinarán las responsabilidades correspondientes conforme avancen los procesos judiciales y administrativos.

Con información de Meredith Serracín