Presentan denuncia por presunta corrupción en el Sistema Penitenciario tras difusión de videos

Por ahora solo tienen identificada a la creadora de contenido que publicó dichos audios.

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y el director del Sistema Penitenciario Jorge Torregroza acudieron al Ministerio Público para presentar una querella penal por la posible comisión del delito de corrupcion dentro del sistema que involucraría a funcionarios, esto tras videos y audios que circurlan en redes sociales de supuestos privados de libertad realizando entrevistas.

Montalvo explicó que desde hace meses están detrás de los funcionarios que pudieran estar introduciendo objetos prohibidos dentro de los centros carcelarios como celulares.

"Hemos estado tratando de combatir la corrupción que se da dentro de los centros penitenciarios, y ahora resulta que tengo personas que hacen contenido para redes sociales que de alguna manera también están prestandose para obtener informacción y saben que esos audios que salen de los centros penitenciarios son prohibidos", expresó.

Detalló que la querella presentada es para que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para que pueda dar con los responsables de estos actos de corrupción tanto dentro como fuera del sistema. Agregó que por ahora solo tienen identificada a la creadora de contenido que publicó dichos audios y espera que se pueda determinar quién más está involucrado.

Recalcó que las entrevistas a privados de libertad deben ser tramitadas y cumplir con el debido proceso.

En el material publicado en redes sociales, pribados de libertad se refieron a la reciente licitación para el suministro de comida dentro de las cárceles del país.