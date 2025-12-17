Caso Héctor Brands: Imputan cargos por blanqueo de capitales a otro familiar del exdiputado

La imputación se da en el marco de la investigación por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que involucra a Héctor Brands, y que, según confirmó la Fiscalía Anticorrupción, se ha extendido a otros miembros de su familia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Joshua Joao Brands, otro familiar del exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, fue llevado este miércoles 17 de diciembre a una audiencia de garantías, en la que se le formularon cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales. Como medida cautelar, el juez ordenó reporte periódico todos los viernes.

La imputación se da en el marco de la investigación por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que involucra a Héctor Brands, y que, según había confirmado la Fiscalía Anticorrupción, se ha extendido a otros miembros de su familia.

Previamente, las autoridades habían informado que dos familiares adicionales, su hijo, Félix Brands, y Joshua Brands, mantenían órdenes de aprehensión vigentes. De acuerdo con la fiscalía, Joshua Brands se encontraba en paradero desconocido, pese a los intentos de ubicación.

Ambas órdenes forman parte de un total de 11 aprehensiones autorizadas por un juzgado, dentro del expediente que investiga el manejo de fondos presuntamente ilícitos entre familiares, cuentas bancarias y empresas vinculadas al exdiputado. Durante la audiencia realizada en semanas anteriores, la fiscalía reveló que, aunque la carpeta de investigación debía mantenerse en reserva hasta el 21 de diciembre, se tuvo conocimiento de que la familia Brands habría accedido a información del expediente y presuntamente tenía intenciones de salir del país.

Héctor Brands continúa detenido

Mientras avanzan las diligencias, Héctor Brands permanece bajo detención provisional, al igual que su socio Elvys Rodríguez, señalado por el Ministerio Público como una figura clave dentro de la estructura financiera investigada. Otros familiares y allegados del exdiputado mantienen medidas de arresto domiciliario, en atención a los montos de dinero manejados y su vinculación con las empresas bajo investigación.

En el proceso por enriquecimiento injustificado, una auditoría forense de la Contraloría General de la República determinó que Héctor Brands no pudo justificar un incremento patrimonial de $649,292, correspondiente al período entre 2019 y 2024, como persona natural. Las autoridades también sostienen que existió blanqueo de capitales mediante transferencias constantes desde la cuenta personal de Héctor Brands y desde las cuentas corporativas de las empresas Service Solutions, S.A. y Multiservicios Modernos, hacia familiares y personas cercanas.