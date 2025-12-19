Cae el quinto sospechoso del doble homicidio en Caimitillo que cobró la vida del capitán Isaza Melo

Ciudad de Panamá, Panamá/Mediante una diligencia de allanamiento en el sector de Santa Marta, distrito de San Miguelito, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a alias “Chuki”, presuntamente vinculado al doble homicidio registrado el pasado 12 de diciembre en Caimitillo, donde perdieron la vida el capitán post mortem José Isaza Melo y un civil.

Según las autoridades, la acción operativa se llevó a cabo tras un proceso de investigación que permitió identificar a los sospechosos. Hasta el momento, cinco personas han sido aprehendidas, entre ellas un menor de edad y cuatro adultos.

El capitán Isaza Melo, con 25 años de servicio en la Policía Nacional, falleció mientras realizaba labores operativas en la zona. De acuerdo con información preliminar, se encontraba tras la pista de dos individuos que se movilizaban en motocicleta y que previamente habían cometido un ataque armado. Al recibir la voz de alto, los sospechosos hicieron caso omiso y dispararon contra el uniformado, quien murió como víctima colateral mientras el objetivo principal del sicariato era un convicto que cumplía trabajos comunitarios con la Junta Comunal de Caimitillo.

Ayer se realizó un homenaje póstumo en honor al capitán Isaza Melo en las instalaciones de la Policía Nacional, acto que contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, así como del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. Durante la ceremonia, se colocaron ofrendas florales frente al monumento erigido en memoria del capitán y su féretro fue cubierto con la bandera nacional.

El mandatario expresó su sentido pésame a los padres de Isaza Melo, José Isaza y Mireya Melo, y reiteró la solidaridad del Gobierno con la familia. La ceremonia incluyó disparos de salva, el Toque de Silencio y la interpretación de la pieza Homenaje a los Caídos por la Banda de Música de la Policía Nacional, destacando la entrega y sacrificio de los uniformados.

Desde 1990, 197 miembros de la Policía Nacional han perdido la vida en cumplimiento del deber, subrayando la peligrosidad y el compromiso de la labor policial en el país.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras las autoridades refuerzan las acciones para llevar a los responsables ante la justicia.