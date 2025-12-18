Policía Nacional rinde homenaje póstumo al capitán José Isaza Melo

Durante la ceremonia, las autoridades reiteraron su respaldo a la familia del capitán Isaza Melo y destacaron su vocación de servicio.

Ciudad de Panamá, Panamá/La mañana de este jueves 18 de diciembre se realizó un homenaje póstumo al capitán José Isaza Melo en la sede principal de la Policía Nacional, ubicada en Ancón, en reconocimiento a su entrega y servicio tras caer en el cumplimiento del deber.

El acto solemne tuvo lugar en la Plaza Paseo de los Caídos, donde se desarrolló una misa oficiada por el capellán de la institución, en honor al uniformado que perdió la vida el pasado viernes 12 de diciembre en el corregimiento de Caimitillo, área norte de la provincia de Panamá.

Isaza Melo, con 25 años de servicio en la Policía Nacional, fue impactado por disparos cuando realizaba labores operativas en el sector. De acuerdo con la información preliminar, el capitán se encontraba tras la pista de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes previamente habían perpetrado un ataque armado. Al darles la voz de alto, los individuos hicieron caso omiso y dispararon contra el uniformado, causándole la muerte.

Las investigaciones señalan que el hecho se dio en medio de un sicariato cuyo objetivo principal era un convicto que realizaba trabajos comunitarios con la Junta Comunal de Caimitillo. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar en la motocicleta, siendo el capitán Isaza Melo una víctima colateral del crimen.

Al homenaje asistieron el presidente de la República, José Raúl Mulino; el director general de la Policía Nacional; familiares del capitán fallecido y alrededor de 100 agentes policiales, quienes acompañaron el acto en señal de respeto y solidaridad.

El mandatario expresó su pesar por la muerte del uniformado a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que señaló: “Lamento mucho la muerte en servicio del capitán José Isaza Melo en Caimitillo. A su familia nuestro total apoyo en este duro momento. Paz a su alma”.

Durante la ceremonia, las autoridades reiteraron su respaldo a la familia del capitán Isaza Melo y destacaron su vocación de servicio, compromiso y sacrificio al proteger a la ciudadanía panameña.