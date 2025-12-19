Se entrega uno de los más buscados vinculado a la pandilla 'Los Bebés Inquietos'

De acuerdo con el reporte oficial, la aprehensión se hizo efectiva luego de que el sospechoso se presentara voluntariamente ante la Fiscalía Superior Antipandillas, donde fue notificado de la orden de aprehensión vigente en su contra.

Panamá/En medio de los recientes operativos contra el crimen organizado, Luis Antonio Morales Chacón, uno de los más buscados por las autoridades, se entregó este jueves y quedó a disposición del Ministerio Público, según confirmó la Policía Nacional.

Morales Chacón, también conocido como alias “Dora”, figuraba en la lista de los 33 más buscados, con una recompensa de $2,000, y es requerido por su presunta vinculación a la estructura criminal “Los Bebés Inquietos”, desarticulada el 20 de noviembre de 2025 en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el reporte oficial, la aprehensión se hizo efectiva luego de que el sospechoso se presentara voluntariamente ante la Fiscalía Superior Antipandillas, donde fue notificado de la orden de aprehensión vigente en su contra.

En los últimos días, varias de las personas incluidas en la lista de los más buscados han sido capturadas o entregadas, como parte de las acciones que adelantan las autoridades para debilitar estructuras criminales que operaban en distintos puntos del país.

El caso de Morales Chacón pasa ahora a la esfera judicial, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la pandilla “Los Bebés Inquietos”.