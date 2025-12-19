Presidente Mulino viaja a Brasil para participar en Cumbre del Mercosur y presentar ley clave para Panamá

Durante la cumbre, el mandatario panameño presentará formalmente ante los jefes de Estado del Mercosur la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76).

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este viernes a Foz de Iguazú, Brasil, para participar en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se celebrará este sábado 20 de diciembre. En el encuentro, Panamá realizará su segunda intervención oficial como Estado asociado del bloque regional.

Durante la cumbre, el mandatario panameño presentará formalmente ante los jefes de Estado del Mercosur la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), un paso fundamental para avanzar en el proceso de integración del país al bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Con la ratificación de esta norma, se cumpliría de acuerdo con el Gobierno uno de los requisitos esenciales para consolidar a Panamá como Estado asociado del Mercosur, reafirmando una decisión estratégica de carácter económico y político que fortalece el posicionamiento del país en la región.

Cabe señalar que, ayer jueves se desarrolló una reunión del Grupo Negociador del Mercado Común, en la que Panamá participó con cortesía de sala para exponer su visión sobre la implementación del ACE-76, acuerdo aprobado en octubre de 2025.

La jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, Linda Castillo, explicó que el acuerdo permite “una integración gradual, flexible y progresiva, protegiendo a los sectores productivos nacionales”, al tiempo que ofrece al Mercosur el acceso a la plataforma logística panameña, su conectividad aérea, marítima y portuaria, así como su red de acuerdos comerciales con 65 socios preferenciales en todo el mundo.

Este viernes también se celebra la reunión del Consejo General del Mercosur, con la participación de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados. Panamá está representado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en su calidad de jefe del equipo negociador, y por el canciller Javier Martínez-Acha, quienes revisan los avances del plan de acción del bloque durante el último semestre.

Estas reuniones permiten a Panamá conocer de primera mano el funcionamiento interno del Mercosur, sus órganos y mecanismos de trabajo, lo que contribuye a una visión ampliada para un acercamiento gradual y estratégico con los países miembros.

El presidente Mulino asiste a la cumbre acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores) y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.

Este es el viaje número 18 desde que Mulino se sentó en la silla presidencial.

