Janine Prado cuestiona fiscalización de la Contraloría: 'La figura del contralor no es un mero actor político'

Para Prado, el país termina el año bajo expectativas ciudadanas sobre transparencia, rendición de cuentas y reformas legales clave .

Ciudad de Panamá/La diputada independiente de la coalición Vamos, Janine Prado, sostuvo una postura crítica frente al desempeño del contralor, Anel Flores, en medio de la controversia generada por la distribución de fondos estatales, la transparencia en compras públicas y los posibles conflictos de interés vinculados al negocio del bioetanol.

"La figura de contralor de la República, algo, la figura de contralor de la república no es un mero actor político en nuestro país", dijo Prado al tiempo que señaló que el contralor no ha sido imparcial en su rol.

El debate se ha intensificado en las últimas tres semanas, luego de que miembros de Vamos —incluido el presidente de la coalición, Juan Diego Vázquez— denunciaran una "descentralización paralela 2.0" por las supuestas discrecionalidades en las transferencias de recursos a municipios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, también exigieron claridad en las compras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en el marco de la distribución de unos 500 mil jamones y otros productos de la canasta básica en las Naviferias.

Según Prado, estas exigencias responden al rol fiscalizador que corresponde a la Asamblea, pese a las críticas del contralor. La diputada rechazó declaraciones de Flores en las que minimizó el tema: “No entiendo por qué el contralor sale a hablar de que aquí no hay escándalos y que los buscamos debajo de las piedras”, dijo.

Le puede interesar: Fondos de las naviferias irán a un fideicomiso para sostener futuras compras del IMA

Transferencias sin criterios claros

Prado recordó que el proceso de investigación sobre fondos municipales inició hace más de un año, cuando solicitaron información al Ministerio de Economía y Finanzas. Afirmó que, sin esa gestión, la ciudadanía no sabría qué municipios recibieron fondos, cuáles no y con base en qué criterios, algo que todavía considera desconocido.

Cuestionó además la falta de claridad sobre quién aprobó los montos y quién refrendó las transferencias, incluyendo decisiones del excontralor Gerardo Solís y del actual contralor.

Para Prado, la figura del contralor debe ser un árbitro imparcial, y por ello afirma que la gestión actual no genera confianza institucional.

"Recordemos que el ministro señaló incluso que él desconocía que se hubieran hecho estas transferencias, pero al sol de hoy no sabemos tampoco, entonces, quién tomó la decisión de qué montos, a qué municipios y bajo qué criterios", recalcó.

Rendición de cuentas selectiva

La diputada también criticó el manejo de Flores respecto a informes presentados por distintos diputados sobre el uso de subsidios electorales. Según dijo, el contralor mostró documentos para acusar retrasos que no correspondían a la realidad del grupo independiente.

Señaló que solo dos diputados habían solicitado prórroga y ya habían entregado su documentación, algo que —indicó— quedó demostrado con sellos de recibido.

Prado aseguró que el discurso oficial ha puesto en la mira a la libre postulación, cuando el 7 % del subsidio postelectoral corresponde a independientes, pero el 93 % restante es administrado por partidos políticos, sin que exista la misma presión pública sobre su uso.

IMA y conflictos de interés

Otro de los temas cuestionados por Prado y su bancada ha sido la información solicitada al IMA sobre productos incluidos en las canastas navideñas, especialmente jamones, azúcar y roscas.

Prado recordó que buscan verificar el cumplimiento con productores nacionales.

La diputada insinuó posibles vínculos del contralor con empresas relacionadas al proceso y consideró incoherente que no presente declaración de bienes y de conflicto de interés, como afirma haber hecho ella misma.

"Entendemos, claro que sí, que de alguna manera el contralor ha estado vinculado con estas empresas. Por ejemplo, el señor contralor señala que él no tiene ningún conflicto de interés ni con esto ni con la ley del bioetanol, pero yo quisiera saber si, hablando de tanta transparencia y rendición de cuentas, a diferencia, por ejemplo, de esta diputada que ha presentado declaración de bienes patrimoniales y declaración de conflicto", señaló Prado.

Prado también cuestionó la cercanía del contralor con gestiones vinculadas a la futura industria del bioetanol, en particular tras un viaje a Brasil junto al presidente. Sostuvo que esto ocurre mientras el país espera reformas legales que definirían quién puede producir o importar etanol.

Planteó interrogantes sobre el uso de tierras agrícolas y el posible impacto en productores de arroz que han visto recortadas compensaciones. A su juicio, el país necesita claridad total cuando existe una presencia empresarial del contralor en el sector cañero.

Por ello consideró necesario que Flores “se mantenga lo más aislado posible del tema y no tan involucrado”, sin embargo, Flores, que es accionista de una empresa azucarera, dijo que lo expuesto por la diputada se trataba de "un bochinche" y "leyenda urbana".

Contrataciones públicas

La diputada valoró que el Ejecutivo prepare modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, pero criticó que no se ha entregado ni un borrador a los diputados, pese a que se anunció un proceso de consenso institucional.

Afirmó que estas reformas son indispensables para combatir la corrupción, destrabar proyectos demorados y evitar que obras queden inconclusas por años.

Para Prado, el país termina el año bajo expectativas ciudadanas sobre transparencia, rendición de cuentas y reformas legales clave. El debate se instaló en el centro político, y la bancada independiente insiste en que el contralor debe ejercer un rol sin sesgos, auditor el uso de fondos públicos y garantizar criterios claros en compras y transferencias estatales.

Le interesaría: