Contraloría responde a Vamos: Rendición de cuentas poselectoral debe 'cumplirse' y es 'distinta' a la del TE

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República aclaró este martes 16 de diciembre que los informes de auditoría sobre financiamiento político poselectoral presentados ante el Tribunal Electoral (TE) no sustituyen la obligación de rendir cuentas ante esta entidad fiscalizadora, en medio del debate público generado por recientes declaraciones del contralor Anel Flores y posterior respuesta de la bancada Vamos.

En un comunicado oficial, la institución informó que, según los registros de "Rendición de Cuentas", algunos candidatos electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación dentro del plazo reglamentario.

En ese contexto, detalló que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA), así como la diputada electa Alexandra Brenes y Luis Duke (ambos de Vamos), entregaron la documentación correspondiente el pasado 15 de diciembre, aunque fuera del tiempo establecido, por lo que dicha información continúa sujeta a procesos de verificación administrativa.

La Contraloría también informó que, en el ámbito municipal, las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba del partido Popular, de Arraiján, no registran rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.

Asimismo, indicó que representantes electos por libre postulación mantienen información pendiente, lo que constituye un "incumplimiento de la normativa vigente", según el comunicado.

Rendición ante la Contraloría es independiente del TE

La entidad recordó que la rendición de cuentas ante la Contraloría es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se realiza ante el TE. Mientras el TE evalúa los informes desde la óptica del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, el cual exige la presentación trimestral de informes sobre el uso de recursos públicos.

La institución advirtió que las personas naturales o jurídicas que incumplan los plazos serán sometidas a procesos de revisión, que pueden incluir auditorías forenses, conforme al marco legal vigente.

Respuesta de la bancada Vamos

El pronunciamiento de la Contraloría se da luego de que, el pasado 15 de diciembre, la bancada independiente Vamos rechazara declaraciones del contralor Anel Flores, quien señaló que la mayoría de sus diputados no ha cumplido con la rendición de cuentas.

En un comunicado, Vamos señaló que el contralor ha optado por “descalificar a diputados en lugar de concentrarse en su deber constitucional como fiscalizador imparcial de los recursos públicos”, y calificó como "falso" que la bancada no haya rendido cuentas conforme a la ley.

La bancada aseguró que sus diputados cumplen y continuarán cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y detalló que publican de manera mensual sus informes de rendición de cuentas. Además, indicaron que, de forma voluntaria, hacen públicas sus declaraciones de conflicto de interés y patrimoniales, como parte de su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos.

Como parte de ese compromiso, informó que donó seis millones de dólares ($6,000,000.00) del subsidio poselectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Respecto a las prórrogas solicitadas, Vamos aclaró que estas no constituyen una falta, ya que están permitidas por la Ley 32 de 1984 y la Resolución 2701 de 2025 de la Contraloría, y que la solicitud fue recomendada por personal de la propia institución.

El contralor Flores reiteró que se realizarán auditorías tanto a los fondos transferidos a municipios en los últimos años como a los recursos poselectorales de figuras políticas y partidos, mientras que la bancada Vamos solicitó que estos procesos concluyan con informes claros y responsabilidades debidamente establecidas.

La Contraloría subrayó que sus actuaciones no responden a ataques contra agrupaciones políticas, sino al cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.